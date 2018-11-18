蔡英文：從未接受「中國台灣」 台灣就是台灣

總統蔡英文到台中市大安區鎮安宮表示，選舉假新聞及抺黑很多，呼籲民眾理性判斷，踴躍投票。（記者歐素美攝）

2018-11-18 18:25

〔記者歐素美／台中報導〕中國國民黨主席吳敦義因暗諷總統府秘書長陳菊失言惹議，總統蔡英文今天南下台中市大安區鎮安宮時指出，政治人物發言時，要維持一定的標準，道歉顯示台灣民主的進步，她希望未來幾天能夠維持選舉的文化；針對金馬獎時中國影人提到「兩岸一家親」及「中國台灣」等語，蔡總統強調，我們從來沒接受過「中國台灣」的說法，台灣就是台灣。

吳敦義南下高雄輔選時，暗指陳菊造假「走路工事件」，並批評「那個女人真夭壽」、「肥滋滋」等，事後為失言二度道歉。

吳敦義道歉 蔡英文：顯示民主進步

身兼民進黨主席的總統蔡英文，今天南下台中市大安區鎮安宮為尋求連任的台中市長林佳龍輔選時接受媒體訪問指出，這次的選舉雖然有些緊繃，但是政治人物在發言時，還是要維持一定的標準、一定的格調，吳敦義昨天的發言確實不當，在民主社會中有不好的示範，他今天道歉了，顯示了台灣民主的進步，希望在未來的幾天能夠維持選舉的文化。

另針對金馬獎典禮上，上屆影帝涂們頒獎時提及「兩岸一家親」及「中國台灣」等說法，蔡英文表示，「中國台灣」的說法，其實對台灣人來說都覺得不受尊重，我們從來沒接受過「中國台灣」的說法，台灣就是台灣，是民主開放自由的社會。

蔡英文指出，歡迎電影工作者到台灣來交流，甚至一起創作。她也提醒，到台灣時要尊重台灣人民的感受。並指出，導演傅榆和文化部長鄭麗君部長事後都在網上遭受到攻擊，她要提醒社會大眾，「我們是一個民主的社會，是一個言論自由的社會，表達意見不該受到這樣的攻擊，跟受到心理上的威脅」。

水井費謠言一直傳 小英：假新聞就是抹黑

蔡英文今天至大安區鎮安宮參拜，特別向民眾推薦認真的市長林佳龍，並指出，雲林、彰化及台中市都傳出政府要收水井費的謠言，政府一再澄清，謠言還是一直傳，也顯示這次選舉假新聞很多，台下民眾大聲回應說「這就是抹黑啦」；蔡總統表示，「對，這就是抹黑」，呼籲民眾要用理性判斷，選出認真做事的市長，並鼓勵民眾踴躍出來投票。

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