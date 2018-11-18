張忠謀APEC與美日公開雙邊 「總統交付任務已成功完成」

APEC會議落幕，領袖代表張忠謀今召開記者會說明成果，並表示「總統交付任務均已完成」（中華台北代表團提供）

2018-11-18 16:56

〔記者黃佩君／台北報導〕APEC領袖高峰會今已落幕，張忠謀中午與日本首相安倍晉三對談20分鐘，並由安倍主動發布，是繼昨與美國副總統彭斯的張彭會後，本次第二個公開與他國領袖雙邊會面。張忠謀下午召開記者會說明本次成果，被問到代表蔡英文總統出席，交付任務是否都已完成？他說「交付的任務我不能告訴你是什麼，但我認為我的確成功完成了」。除美日外，與新加坡也有未正式公開的雙邊，媒體問到是否與習近平有所接觸，他也說「自然互動，友善坦白」。

APEC領袖高峰會今落幕，上午21國領袖在APEC Haus進行閉門對談，張忠謀以行前說明的6分鐘講稿，將台灣對本次大會主題數位經濟的貢獻及理念傳達給所有領袖。

張忠謀表示，他在發言中強調數位經濟的主因創新力及市場經濟，「創新力是引擎，市場經濟是載具」，而數位經濟的創新與供應鏈其實都在APEC國家，包括美國、中國、中華台北、日本、韓國、新加坡；但這也會帶來包括失業問題及貧富差距的問題。

他也提出，APEC組織雖比WTO等國際組織要小，但幸而重要的關鍵國都在其中，可以採用雙邊、多邊談判的方式解決問題。

張忠謀也向與會各國強調，中華台北雖然僅是一個中型經濟體，但我們是此供應鏈、創新鏈的必要關鍵一環，也很願意參與能夠解決這些未來的問題。

而張忠謀昨與美國副總統彭斯、新加坡總理李顯龍進行雙邊，今午間又與日相安倍晉三會面，此次雙邊行程公布的就有包括美、日，成果相當豐碩。

雖張忠謀僅證實美國，但他說「我跟許多領袖都有蠻自然的互動，不只是這幾個」但「什麼內容我不能公開，甚至與哪幾個領袖互動過，也無法公開，因為這些東西都是相當低調的。」

不過他也說，儘管無法公開，但「這種自然互動往往是非常坦白的，因為不需要假裝什麼，不必有任何人為的裝飾」。他也說，「我利用這個機會坦白，也是很友善的」。

而媒體問到是否與中國國家主席習近平有接觸，張忠謀也說「我跟習主席也有自然互動，友善坦白。」

而被問到此行對自己評價，以及是否完成總統蔡英文交付任務，張忠謀則不願自己評價，表示是不太客觀的，「我還是寧願讓派我的蔡總統來讓我打分，但假如他問我，我願意做這個工作。」

他也篤定表示，蔡總統交付的任務不能夠透露，但是「我認為我的確成功的完成了。」

而對明年若總統再度交付任務，是否還願擔任，張忠謀則瀟灑說，「明年的事，明年再說」。

而有外媒提問本次美中關係緊張，對彭斯及習近平演講有何看法？張忠謀則表示，不針對他國事務進行評論，也不針對美中關係評論。

他表示，目前全球都有感受美中貿易戰影響，但在數位創新及數位供應鏈上，目前還未受衝擊太多；但美國宣布明年一月針對中國出口至美國的2670億貿易商品課稅，這一波課稅可能就會造成影響。

此外，張忠謀本次也均接觸台灣六個在南太平洋的友邦，他強調，16日的雙部長晚宴，已與三個友邦（索羅門群島、諾魯、吐瓦魯）領袖見面，昨天在APEC的太平洋島國領袖對話，也有和友邦自然互動。