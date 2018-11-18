嘉市長選舉政見會 黃敏惠砲火直攻涂醒哲

2018-11-18 12:39

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨嘉義市長候選人黃敏惠今天參加市長候選人電視公辦政見發表會表示，她過去9年市長任內打造亮眼市政成績單，各項評比名列前段班，拿出文宣手板，批對手、尋求連任的民進黨市長候選人涂醒哲「平常民調吊車尾，選舉才來割稻尾」，籲選民支持她，讓嘉市可以恢復以往的光榮感。

嘉市第10屆市長候選人電視公辦政見發表會，黃敏惠抽籤抽到第1位，第1位上場發表政見。

黃敏惠說，她如當選將以過去擔任市長經驗，從經濟問題著手，規劃從觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動及創新產業等5大面向，全方位將嘉市打造為「台灣西部走廊的消費新都心」；任內一定完成「勇媽222」的政策目標，分別是觀光人數倍增、公托與老人共食據點倍增、以及每年每人可支配所得多2萬元承諾。

黃敏惠話鋒一轉，批涂醒哲施政滿意度連續3年都吊車尾，施政成績一蹋糊塗，治水清淤工作，歷任市長都有做，膨風也要講得合乎情理，當一個市長，要看平日施政表現，而不是選舉時的政治表演，諷涂「平時民調吊車尾，選舉才來割稻尾」。

黃敏惠強調，這次選舉是正派與抹黑的對抗、清廉和歪哥的抉擇，而這次市長選舉也是有史以來最複雜、最多奧步，情勢最詭譎的一次，籲選民「謠言毋通聽、奧步毋用驚、心頭抓乎定、勇敢向前行、嘉義一定贏」。