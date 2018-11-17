選前最後週末 金門候選人前線衝衝衝

爭取連任的金門縣長候選人陳福海（左3）前往東門菜市場拜票。（記者吳正庭攝）

2018-11-17 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕選前最後的週末，金門「五合一」候選人把握機會衝刺，今天在各鄉鎮街巷穿梭拜票，偶有相遇，不忘互給加油打氣，選戰激烈的煙硝味中仍可嗅到傳統暖暖的人情味。

爭取連任的縣長候選人陳福海，一大早就和另一半許梨羨兵分二路，前往大票倉金城鎮東門菜市場掃街；對手楊鎮浯在競選總部總幹事李增財陪同下，往李氏大本營古寧頭村拜票。

不同於縣長陣營人多為伴，金寧鄉長候選人許慧新，也以古寧頭「外甥」的身分，單槍匹馬前往家戶拜票；李氏宗親為主的古寧頭村不僅是昔日戰爭古戰場，也是選舉拜票必爭之地。

另一位縣長候選人洪和成，前往移民節親子教育活動，關懷來自中國及印尼、越南等東南亞各國的外籍配偶，爭取支持。

金城鎮長候選人許燕輝由同額競選的北門里長許績財陪同，在「金門Candy甜心小女孩」前導下，搭配競選主題曲「更新金城」，場面熱鬧。

此外，金門李氏宗親會理事長李金贊率領金城鎮長候選人李誠智、金寧鄉長候選人李正騰、縣議員候選人李應文、李養生、金城鎮代候選人李錫瑜、金湖鎮代候選人李秀等人掃街，展現大團結氣勢。