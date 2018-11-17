候選人文宣找神明同框 廟方氣炸

2018-11-17 19:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，南投竹山鎮長選舉三強鼎立，競爭激烈，無黨籍候選人陳東睦陣營今天（17日）推出以竹山靈德廟城隍爺的肖像製作競選文宣，其中，陳東睦不但與城隍爺神尊同框合照，還請示城隍爺要投給誰；此舉令廟方相當不滿，認為陳東睦消費城隍爺，引導特定政治立場，要求陳東睦調整競選方式，勿讓靈德廟陷入選舉紛擾。

竹山鎮長選舉三強鼎立，除了陳東睦，還有民進黨現任鎮長黃丹怡及國民黨現任議員蔡宜助，陳東睦陣營的城隍爺選舉文宣，以請示神明的口吻，將他與蔡宜助一起做比較，圖片有他與城隍爺的合影，還有「竹山未來要交給誰？」等文字。

對此，陳東睦回應，神明是公眾都能親近的對象，文宣只是利用請示神明的概念，要選民思考竹山的未來，而且文宣上城隍爺也未明示說要投給誰，對神明並無不敬，也未當成選舉工具，外界恐怕是過度解讀了。

廟方說，反對未經城隍爺同意，就逕自製作消費神明的文宣，尤其文宣以神明名義發言，引發部分信眾不滿，甚至質疑廟宇的政治立場，已經造成困擾，靈德廟政治中立，歡迎候選人到廟參香、辦活動，但不要拿來做選舉文宣，以免選舉紛擾。

被陳東睦用神明文宣拿來做文章的候選人蔡宜助則說，對手是公務員退休的政治素人，一天到晚卻只會抹黑造謠，讓人遺憾，他相信竹山人的智慧，希望不要負面選舉，他會用政見與行動，打造竹山宜住願景。