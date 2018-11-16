宋楚瑜「夜襲」台南 唱這2首歌助選

宋楚瑜到台南替親民黨台南市議員候選人李錦泉助選。（記者王捷攝）

2018-11-16 22:37

〔記者王捷／台南報導〕九合一選戰各個候選人出奇招吸票，台北市長候選人吳蕚洋以一曲《愛江山更愛美人》及蜂蜜檸檬水，吸引高度關注度；親民黨主席宋楚瑜今晚到台南為市議員候選人李錦泉助選，也用2首歌來結束助選行程，分別是《我們不一樣》及《恰似你的溫柔》，但全靠一旁的和音小天使撐完全場。

宋楚瑜在台上細數省長期間政績，包含替偏鄉建造學校宿舍，替台南縣增添學校與教師，他認為，從市議員到市政府，應著重教育政策，這是目前國、民兩黨應該著手的問題，有好的教育才台灣在國際上才能有競爭力。

宋楚瑜也談到，擔任省長期間，他到美國演講，國務卿親自請他講述台灣經驗，尤其是教育還有女性就業問題，引起廣大迴響，可見台灣經驗在國際有一定的影響力，但在面對國際情勢前，首先要面對中國，對兩岸關係的態度，他認為，應該要用懷柔政策對中國喊話。

宋楚瑜總結，親民黨不批評藍、綠，要做一個不一樣的政黨，在造勢尾聲，宋楚瑜用兩首歌結束他的助選行程，《我們不一樣》意思是指親民黨與藍綠不一樣，另一首《恰似你的溫柔》是他認為台灣面對中國的態度姿態應該放軟，不過，宋楚瑜可能不熟悉歌詞，兩首歌全靠「和音小天使」撐完全場。

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