韓國瑜網路聲量暴衝 網友拆解中國網軍招術

2018-11-16 17:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長選舉倒數，國民黨市長候選人韓國瑜網路聲量暴衝，有網友反應youtube不正常的刷榜現象，網友拆解新型態網路攻擊，不僅將網路造謠變成新聞，還有集團式霸凌，加害者多數使用簡體中文、假帳號，仔細觀察可以看到「中國義勇軍」的蛛絲馬跡。

台北市長柯文哲對韓國瑜流量表達「unreasonable」（不正常），今天YouTube流量前10的影片中，韓國瑜就佔了5名，不過也有許多網友反彈，因為民進黨市長候選人陳其邁支持者遭網路霸凌，如詹雅雯、小野、氣爆受災消防員 ，現在連素人也不放過。

網友分析，新型態的網路攻擊有將網路造謠變成新聞，越接近選舉，網路攻擊越頻繁且多數會串連即時新聞，就是希望議題的熱度快速增加。如高雄市政見發表會的耳機事件，批踢踢網友Ckckcck55xx在發表會開始前，就預告會有人戴耳機，然後網友sxxx透過影射陳其邁戴耳機的方式，引起網友高度關注後，吸引媒體主動報導、甚至置入報導，讓一個無中生有、造假的謠言，變成媒體報導的新聞，陳其邁準備充分的政見就被假新聞淹沒。

除此還有集團式的造謠、霸凌 製造假輿論，網友指出，從霸凌攻擊者帳號發現，這不是單一網友的個人行為，而是集團式的造謠以及霸凌，有許多帳號會吹捧某特定候選人，並攻擊其他候選人、支持者。如網路論壇批踢踢Ckckcck55xx、sxxx、 ivorysoxx等帳號，他們不只是造謠、製造假新聞，也「剛好」霸凌詹雅雯、小野、柯一正等。

網友說，這些網路霸凌的帳號，只是網路冰山一角，社群軟體facebook中被霸凌者更是不計其數，如詹雅雯被霸凌到2天不敢出門、資深音樂人陳國華被韓粉霸凌到刪文、醫師朱家煌的臉書被灌到7千則留言等，這些留言多數使用簡體中文、使用假帳號或查看帳號貼文就可以看到幾乎清一色支持韓國瑜的貼文。

儘管韓國瑜出面說有「假韓粉」，呼籲「義勇軍家人」自制，但網友說，仔細觀察還是可以看到「韓網軍」、「中國義勇軍」的蛛絲馬跡。