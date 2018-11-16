「回不了高雄」北漂妹淚崩 上中國交友節目卻稱「來自台北」

26歲的吳尚樺在韓國瑜推出最新的官方廣告《孩子回家紀實篇》中，表示爺爺奶奶過世，自己都待在台北，無法陪親人最後一段時間，對此感傷落淚。（圖擷取自YouTube）

2018-11-16 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜近日推出最新官方競選廣告，找來一名高雄北漂26歲青年吳尚樺，淚訴爺爺奶奶過世時無法回去見最後一面的故事，引起不少討論。但有網友發現她不但是中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員安妮（Anny），更發現她曾到中國參加節目，還自稱「來自台北」。

吳尚樺在韓國瑜競選廣告影片中表示，她來自高雄市的三民區，國中畢業後就到台北生活已經有10年的時間，最遺憾的事就是爺爺奶奶過世時，在台北要忙工作而沒辦法回去陪他們走最後一段路，講到難過的地方還忍不住在鏡頭前難過淚崩，引起網友熱烈討論。

吳尚樺的身分除了被網友起底是富邦悍將啦啦隊的成員，更有網友在PTT表示，吳尚樺2015年時曾前往中國參加交友節目，當時不說自己是高雄人，反而自稱「來自台北」，該網友在文章中附上吳尚樺參加中國節目的影片，證明自己所言不假。

臉書「打馬悍將粉絲團」也酸說，「韓粉：我是北漂族，家人過世，我沒辦法回高雄，1124請投韓國瑜，翻轉高雄，但平時，還有空坐飛機去中國徵男友」。

許多網友見狀留言大酸，「去中國自稱台北人，拍廣告才自稱高雄人」、「又一個鍵盤高雄人」、「高雄人自稱台北人？真是好可憐的北漂」、「韓導到底有什麼是真的阿」、「爹親娘親都不及韓國魚親」、「真是虛偽 噁心的影片」、「有時間飛去對岸舔共，沒時間回家看阿公」，也有很多網友質疑，吳尚樺到底是哪裡人。