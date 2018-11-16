淚崩見不到長輩最後一面 北漂妹臉書卻分享「出國照片」

26歲的吳尚樺在韓國瑜推出最新的官方廣告《孩子回家紀實篇》中，表示爺爺奶奶過世，自己都待在台北，無法陪親人最後一段時間，對此感傷落淚。（圖擷取自YouTube）

2018-11-16 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中職富邦悍將啦啦隊成員吳尚樺（Anny），參與國民黨高雄市長候選人韓國瑜最新競選廣告拍攝，她在鏡頭前，淚訴爺爺奶奶過世時無法回去見最後一面的故事，引起網友討論。但有網友發現吳尚樺曾到中國參加節目，還自稱「來自台北」，甚至在她臉書粉專發現過去PO出很多出國旅遊的照片，諷刺「（出國的）距離都比搭高鐵回家（高雄）看她阿公還近」。

吳尚樺在韓國瑜競選廣告影片《孩子回家紀實篇》中表示，她來自高雄市的三民區，國中畢業後就到台北生活已經有10年的時間，最遺憾的事就是爺爺奶奶過世時，在台北要忙工作而沒辦法回去陪他們走最後一段路，講到難過的地方還忍不住在鏡頭前難過淚崩，引起網友不小討論。

知名球評、警察石明謹則在臉書酸說，「我看到後也哭了，親人過世不回家，然後為了投韓國瑜一定要回家，『不孝到令人想哭啊！』」。不少網友也紛紛諷刺，「他們編的故事可以編好一點嗎，真為難護航的人」、「蠢到讓人想哭呀！」、「爹親娘親都不及韓國魚親」。

對此，有網友在PTT發文表示，他發現吳尚樺之前在臉書粉專分享很多出國旅遊的照片，諷刺的說「台北到高雄是如此遙遠的距離，一想就讓她累牛滿麵（淚流滿面），可是不管是到水都威尼斯，比薩斜塔，還是歐美各地，那些距離都比搭高鐵回家看她阿公還近」，質疑吳尚樺有時間出國，卻沒辦法回去看長輩的最後一面，然後現在為了要投韓國瑜而回高雄。

其他網友見狀也留言諷刺，「高雄到台北真的比到美國還遠」、「有時間就來出國，然後選舉要到了在靠北說高雄很遠」、「世界最遙遠的距離不是生死 而是無心」、「平時要忙出國啦，阿公阿嬤走了再怪執政黨害他們北漂」、「原來去高雄的高鐵車票比去威尼斯還貴QQ」、「好奇可以一直出國玩，然後哭沒錢只好北漂?」。

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