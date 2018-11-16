挺韓北漂妹沒見到爺爺最後一面 他反問「是誰的責任？」

26歲的吳尚樺說爺爺奶奶過世，自己都待在台北，無法陪親人最後一段時間，對此感傷落淚。輔大教授周偉航則認為「連軍隊都有機會因此火速放出去了。所以現在是誰的責任？」（圖擷取自YouTube）

2018-11-16 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日推出最新官方廣告《孩子回家紀實篇》，其中1位北漂青年吳尚樺指出，爺爺奶奶過世時，自己因住在台北，無法見到最後一面，感傷落淚，引起討論。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航分享一段故事，反問「是誰的責任？」

26歲的藝術工作者吳尚樺在廣告中透露，自己已在台北過了10年，爺爺奶奶過世時她都在台北，遺憾沒辦法見到最後一面，講述過程中一度感傷落淚。吳尚樺另也被起底是中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員安妮。

周偉航在臉書上指出，看完廣告後想起自己服役時，接到1名士兵家屬的電話，告知士兵的阿公快要不行了，希望明天8點能讓他放假，回苗栗見阿公最後一面。

周偉航說，考量明天放假可能仍會趕不上，營級三長商討後，最後簽下了么八假單，並馬上調度派車，送士兵回家。同時還安慰士兵別擔心，會幫忙安排假，並要上士代表部隊替士兵家屬致意。

周偉航提到，士兵離開後，所有人又回歸正常業務，但其實發生了件大事，他認為，做人的基本道理，就是這種生死大事，再怎麼困難重重，大家也應該盡量幫忙你處理，「除非你自己覺得不重要」，反問「連軍隊這麼過勞和難放假的地方，都有機會因此火速放出去了，所以現在是誰的責任？」

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