挺韓北漂妹見不到爺爺最後一面 網諷：不孝到令人想哭

26歲的吳尚樺說爺爺奶奶過世，自己都待在台北，無法陪親人最後一段時間，對此感傷落淚。（圖擷取自YouTube）

2018-11-16 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜最近推出最新官方廣告《孩子回家紀實篇》，3組高雄青年描述北漂的無奈，其中26歲的吳尚樺說爺爺奶奶過世，自己都待在台北，見不到親人最後一面，對此感傷落淚。知名球評、警察石明謹說，他看到也哭了，親人過世不回家，卻為了投韓國瑜一定要回家，不孝到令人想哭。

藝術工作者吳尚樺在廣告中表示，從國中畢業後就到台北，已經在台北過了10年，爺爺奶奶過世時，她都在台北，把事情忙完一個段落才會去，回去的時候就是爺爺已經走了，沒有辦法陪他走那個最後一段的時間，就是比較遺憾。吳尚樺在講述的過程中感傷落淚，感動許多韓國瑜粉絲。

石明謹在臉書上指出，有人說她因為在台北工作，爺爺奶奶過世都沒有回去高雄，所以這次一定要回高雄投票，許多人看到這段影片都忍不住哭了。他還說，「我看到後也哭了，親人過世不回家，然後為了投韓國瑜一定要回家，不孝到令人想哭啊！」

網友諷刺說，「爹親娘親沒有韓導演親」、「笑到哭」、「我要是他阿公阿嬤，爬也要從棺材爬出來打死他 XD」、「台灣做客運到高雄也才5到6小時啊」、「他們編的故事可以編好一點嗎，真為難護航的人」、「蠢到讓人想哭呀！」、「勞基法有6天喪假都不回去，為了投韓國瑜一天的時間要回去......嘖嘖」。

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