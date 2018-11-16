最窮的競選總部？ 網友：有玫瑰之夜的感覺

2018-11-16 06:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕這是今年選舉最窮、最靈異的競選總部？嘉義縣大林鎮過溪里長候選人簡三江的競選總部是一間蓋10年沒蓋成的透天厝，紅磚裸露，連門窗也沒有，競選海報還是自己手寫，被路人、網友笑說「最簡約的競選總部」，晚上經過時「有玫瑰之夜的感覺」；簡三江對「最窮的競選總部」稱號並不介意，更說是具有教育意義，「告訴民眾選舉不用花大錢」。

簡三江曾任兩屆大林鎮民代表，被稱做最窮、最簡約的競選總部就設在縣道163線旁，靠近大埔美工業區；簡三江說，透天厝是多名親戚共有，因產權複雜，房屋10年前蓋一半後無法再蓋，因此他借來當作競選總部，再搬來椅子、茶几，「一毛錢都不用花」；競選總部是開放空間，讓民眾自行進出，晚上則點燈泡照明，有網友拍下競選總部夜晚的照片放上臉書社團「爆料公社」，還有網友截圖「是靈異照片嗎？」、「門邊有一個臉！」。

簡三江說，現代人物質生活好，許多人浪費、不珍惜資源，「看起來很窮」的競選總部有他的用意，「窮苦是最好的教育」；更透露這次選舉只有印小張的宣傳紙，沒做旗幟，海報是手寫，「一共只花6000元」。

簡三江說，他參選的理念是社區自立，老人共食，希望當選後和社區居民一同推動改造社區環境和營造產業等，自己自足，並照顧長輩的需求。