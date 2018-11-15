遭韓粉霸凌事件後首登台 詹雅雯淚崩：我沒有做錯事

詹雅雯說，自己是出外打拚的鄉下囝仔，工作就是唱歌、表演，「從來沒有被人糟蹋、被人侮辱成這樣」。（擷自影片）

2018-11-15 21:48

〔記者陳心瑜、邱燕玲／新北報導〕金曲歌后詹雅雯11日為民進黨高雄市長候選人陳其邁旗山造勢登台獻唱，但詹雅雯的臉書卻遭韓粉湧入謾罵言論，她也因此連續多天足不出戶，詹雅雯今天晚上不畏網路霸凌，赴新北市淡水為民進黨市議員候選人呂孫福造勢晚會獻唱，詹雅雯一上台就受到民眾熱烈歡迎，唱到一半忍不住低頭啜泣，旁人連忙遞上衛生紙，台下觀眾也不斷安慰她，齊喊「雅雯我愛你、加油！」、「挺你！」

詹雅雯今天晚間登台時，第一首《深情海岸》才唱到一半就哽咽、低頭啜泣，台下的呂孫福見狀趕緊遞上衛生紙，唱完經典歌《深情海岸》，忍不住向台下觀眾訴說這幾天來的委屈。

詹雅雯說，自己是出外打拚的鄉下囝仔，工作就是唱歌、表演，明年出道就要滿30年，「從來沒有被人糟蹋、被人侮辱成這樣」，我沒有做不對的事情，但是這幾天我一直躲在家裡沒有出門，躲著不是代表我做錯事情，要讓爸爸媽媽看到自己，能夠放心，台下觀眾一陣歡呼，「雅雯我愛你」、「加油」不絕於耳。

詹雅雯說，雖然事後了解到是因誤會而被攻擊，但我還是要說，不分黨派，不分階層、貧富，任何一個人，如果決心要為民服務、為社會眾生服務，都是懷著祝福的心，自己絕對不會因為對特定黨派就去表演，公司接的場、電話一通通來，自己怎麼可能先問對方信基督教還是佛祖？拜關公還是拜媽祖？完全不可能，只要商演、演出晚會沒有犯法，公司就會替自己接，更問「我哪裡做錯了？」

她表示，「大家都說是誤會，誰能彌補我們的心痛，只有我自己，我相信一步一腳印，我一向很低調，很多人要採訪我，我拒絕，被誤會沒關係，只要父母心安，所以我要唱這首為父母寫的歌，他們是勞工 一起為台灣付出，所以我對台灣很有感情，美麗的海洋，親情的海岸，寫的就是台灣的前輩，一定不會辜負我們」。

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