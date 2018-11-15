竹東政見會爆出火花 4新竹縣長候選人交鋒

新竹縣第二場公辦政見會今天在竹東鎮戲曲公園登場，4名縣長候選人先禮後兵，闡述政見同時也不忘反諷競爭對手。（記者廖雪茹攝）

2018-11-15 18:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第二場公辦政見會今天在竹東鎮戲曲公園登場，4名縣長候選人中，民國黨徐欣瑩猛打縣有地賤租案，國民黨楊文科接招澄清是幕僚提供錯誤訊息；民進黨鄭朝方承諾在竹東動漫園區規劃首座親子館；無黨籍葉芳棟提出打造高架自行車道等政見。

經由抽籤，第一個上台的葉芳棟，首先為不發老人年金，當場鞠躬致歉。他說，要提升營養午餐品質，優先採用當地農產品，輔導有機無毒農業；還提出興建湖口往來竹科的高架自行車道。這次參選，他僅有3張看板、3名助選員，反諷對手花大錢做文宣，最後他高喊「新竹縣長，捨我其誰！」

徐欣瑩重申，將恢復老人年金，具體照顧農民，花小錢優先推行完善的公車路網大眾運輸。她強調，當選後將不分黨派，其他政黨或無黨人士所提的好政策，都將努力團結起來執行，造福人民。她並點名楊候選人曾公開稱，中醫大和外僑學校每坪賤租19元卻說600多元，應向大眾說明。

楊文科承諾，將努力以人口破10萬，邁向「竹東市」為目標，上任後首要推動竹東國民運動中心。針對鄉親困擾的交通問題，提出竹北─竹東─寶山大眾運輸系統規劃；另外，他要廣設立體停車場，發展融入客家文化的觀光產業，還要輔導年輕人創業。對於徐欣瑩指控每坪600多元的謊言，他坦言是幕僚疏忽提供錯誤訊息，是調高3倍為每坪64元。

鄭朝方表示，從小在竹東長大，深知家鄉亟需改善的問題，像是五豐里的垃圾山造成威脅，上任後將爭取中央協調，以區域治理研議興建焚化爐；爭取台68線連結國1、國3，並延伸到軟橋。他要將人文藝術帶進竹東，將蕭如松藝術園區轉型開放公共空間，讓民眾參與；打造兒童友善城市，將停擺的動漫園區規劃成為新竹縣第一座親子館。

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