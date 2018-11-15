韓國瑜岡山造勢湧入10萬人？ 網友1張圖精算打臉

網友在14日韓國瑜岡山造勢晚會前，PO出照片精密算出不可能有10萬人。（圖擷取自「只是堵藍」臉書粉專）

2018-11-15 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日晚間在岡山舉辦造勢晚會，現場湧入不少支持者，7點半左右韓國瑜大進場時，主辦單位更宣布，現場已聚集10萬人以上。但臉書粉絲專頁「只是堵藍」在造勢晚會前就PO出圖片，精確計算出昨天的場地面積根本無法容納10萬人。

從「只是堵藍」PO出的圖片可以清楚看見，韓國瑜昨晚造勢場地經過布置後，只用了面積8萬平方公尺的公園的五分之一，大約1萬6千平方公尺，就算公園全都被被塞滿，最多也只能容納大概4萬人左右，要達到主辦單位宣稱的10萬人，根本不可能。

文章一出後也引起網友熱烈討論，紛紛留言酸說「好奇有多少『走路工』！？」、「賣菜的本來就青菜喊的啦」、「應該是疊羅漢，毛小孩也算人數！」、「其實二萬多人但是他的空軍有七萬多人在空中飛，所以加起來10萬人。」、「越來越豪洨了 豪洨無上限」、「10萬.....有啦 加上無形的 還可以說破百萬了啦」。

事後「只是堵藍」又PO出另一張圖片表示，當初「送洪仲秋白衫軍凱道遊行，『CNN依規模估計有10萬人』；但韓導的岡山退休軍公教造勢園遊會，『椅子才不到3萬個卻自稱人數超過10萬人』」。

「只是堵藍」也諷刺的說，韓粉很愛講「比這個人數有什麼用！」、「韓導支持者比較熱情啦~」，但從圖片可以得知，「這正好可以來回答韓粉，你們的熱情只有想到你們自己」。