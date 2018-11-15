駁斥逃稅、養地 侯友宜辦公室︰新莊兩地號不可能做都更

侯友宜競選總執行副總幹事謝政達出示國稅局文件，指從來沒有欠稅、補稅問題。（記者何玉華攝）

2018-11-15 16:28

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜競選辦公室面對外界對文大案補稅及新莊購地養地的疑雲，今（15）由又昱公司律師陳佳瑤陪同競選總執行副總幹事謝政達召開記者會，謝政達痛斥選風惡質，強調侯友宜對新莊土地的相關移轉不熟悉，兩個地號的基地條件現在、以後也不可能做都更，炒地皮的說法不切實。

謝政達表示，侯友宜對這塊土地相關移轉確實不夠熟悉，因為是娘家的相關事務，且時間比較久，侯友宜曾說過是贈與或買賣，經查證，確實是贈與。254地號總面積285.94平方公尺（建地約86.5坪），其中侯太太在72年12月20日繼承自父親7分之2，97年10月7日從母親繼承7分之2，於97年10月30日，二姊贈與7分之 1。

253地號總面積246.99平方公尺（建地約74.7坪），100年5月5日向4名地主共買約6分之1，105年2月19日，又昱公司向19名地主買下6分之2，106年2月24日再向2地主買下6分之1，目前尚有其他地主約占6分之2。

對於外界質疑炒地皮、為了以後都更的質疑，謝政達說，兩塊地號的基地條件只有臨中華一段116巷的6米巷道，全長1.5公尺，與一般都更或簡易都更條件都要求8米以上道路的基本條件完全不符；兩塊地根本不符合都更條件，以後也不可能去完成都更，因此，沒有炒地皮為了都更的問題。

謝政達也指出，即使兩塊基地能夠蓋建築物，就算容積率最高用百分之兩百，也沒有所謂1坪換5坪的情況會發生，更何況根本不可能做都更，就沒有所謂的賺2億元的事情會發生。