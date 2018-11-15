「謝謝你，吳敦義」網友：救了想跳愛河的爸爸跟我

杜維浩拍攝1976-1978的愛河。（取自Robert （Bob） DeWitt臉書）

2018-11-15 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（14）日在岡山造勢，一名韓粉接受媒體訪問時，竟表示國民黨黨主席吳敦義擔任高雄市長時愛河的水可以喝，引來許多議論。對此，一名網友今（15）日在臉書發文表示，年幼時父親本打算帶他跳愛河自殺，卻因為太臭而跳不下去，「謝謝你，吳敦義。」

作者回憶，這件事是發生在27年前，當時父親遭遇許多挫折，開著車帶著他在台灣各城市流浪，甚至因此沒有上學，某日兩人到了高雄的愛河邊，「我爸彷彿是下了很大的決心，問我：『我們兩個從這裡跳下去好不好？』」

作者說，那時還太小，不太清楚這句話的意思，但是聞著河裡的味道，皺著眉說：「可以不要嗎？這裡好臭！」結果這句話父親聽完後居然大笑，笑到眼淚流出來，說：「真的好臭」，「引擎發動離開了，我的人生也有了新的轉彎」。

作者表示，沒有想到那時候的自己曾經那麼靠近死亡，算算時間，那時候的高雄市長是吳敦義。「幸好那天我們是到了愛河邊，否則我現在就沒辦法PO文了，雖然現在的愛河已經大不相同了」、「謝謝你，吳敦義」。

網友看了這篇文後則是感到不知道該哭還是該笑：「這個是黑色幽默」、「真的是有哭有笑，有歡樂也有悲傷」、「先選笑臉，後來選哭臉」、「民進黨把愛河整治乾淨，害人民自殺率提高，一定要給民進黨教訓」。