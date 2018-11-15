民進黨首波廣告 諷國民黨「擋擋黨」

2018-11-15 12:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開「拒絕變調的交響曲－拚建設、挺改革CF發布記者會」，公布2018選舉第一波影片，片中身穿國民黨T恤的交響樂團，高唱「擋擋擋黨」交響樂曲，諷刺國民黨在中央阻擋建設、卻在地方收割功勞，是心中沒有人民的「擋擋黨」。

民進黨發言人鄭運鵬表示，國民黨在民進黨執政的這二年來，阻擋各種對台灣建設、地方發展有利的所有重大法案、預算及建設，不論是在年金改革、實現非核家園的能源轉型、甚至在前瞻基礎建設預算中的防洪治水、軌道建設等重大建設，每一項政策國民黨都刻意阻撓，能擋就擋。

鄭運鵬表示，在台灣整體發展中，不論大家民主競爭、對各種政策看法不一樣，但是我們希望台灣整體發展是和諧的交響樂。在野黨可以選擇不同的樂器、技巧，甚至是不同的音準，但是我們不希望大家看到的在野黨，在國會、地方政府，在各種不同的重大政策上，選擇破壞指揮的節奏與方向，卻在地方選擇個人秀、收割功勞。

鄭運鵬舉例，像前瞻基礎建設的預算攻防中，在野黨在立法院選擇的樂器，是選擇水球、麵粉，汽笛喇叭等違反議事規則的方式，選擇了阻擋，甚至選擇了肢體衝突。這樣的選擇也造成國人對前瞻基礎建設計畫的治水防洪、軌道建設，產生很多誤解。

鄭運鵬表示，其中，國民黨彰化縣長候選人，也是現任立委的王惠美，就是帶頭在立法院反對前瞻基礎建設預算的立委，但她卻在地方爭取捷運，與她在立法院的作為相反。

最後，鄭運鵬表示，我們希望用這首變調的交響曲提醒大家，每一次選舉都是在決定台灣和各地方政府未來幾年的命運，台灣未來共同的命運，就算不太和諧，至少不能為反對而反對。藉《拒絕變調的交響曲》電視廣告提醒國人，不要支持分化台灣社會、造成人心惶惶、讓改革方向走回頭的政黨，也希望9天後，11月24日的投票日，國人可以選擇拚建設、挺改革的民進黨。