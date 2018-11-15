APEC》要求美台勿往來 外交部：中國無權說三道四

總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀（左二）擔任今年的APEC領袖代表，與各國領袖互動受到矚目。（資料照）

2018-11-15 11:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於本週末在巴布亞紐幾內亞登場，屆時我領袖代表張忠謀與美國副總統彭斯與中國領導人習近平等領袖互動引人注目。中國外交部昨對此表示「不要搞小動作」，更提出「一中原則」要求美方不與台灣進行任何官方往來。外交部今天對此表示，我國是APEC獨立且完整的會員，中國政府無權說三道四，所謂「一中原則」更破壞APEC的成立宗旨和長久慣例。

張忠謀與夫人張淑芬明（16）將搭乘專機前往巴紐，出席APEC領袖峰會，與APEC各國領袖場中互動以及雙邊會談安排，成為關注焦點。

關於張忠謀會否與彭斯進行雙邊會談，外交部長吳釗燮上周表示將積極爭取，美國資深官員9日則回答彭斯的行程仍在安排中，尚未做出最後定案。

對於台美於APEC中的互動，中國外交部發言人華春瑩昨天說，堅持「一中原則」並遵守APEC有關諒解備忘錄規定，是台灣方面參與APEC的基礎和前提。任何一方都應恪守「一中原則」，「不要搞什麼小動作」。華春瑩也說，中國要求美方恪守「一中原則」，不與台灣方面進行任何形式的官方往來。

外交部發言人李憲章今天在例會中對此表示，我國是APEC獨立且完整的會員，與包括中國在內的其他會員同享平等權利，負擔平等義務。

李憲章強調，我國領袖代表在年會期間與其他會員領袖或代表交流互動，就共同關心的各項議題交換意見，是極為正常、自然的事情，「中國政府無權說三道四」。李憲章也直言，中國所提的「一中原則」，更破壞APEC的成立宗旨和長久慣例。