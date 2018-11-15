蔡英文與10國領袖 同登巴紐雜誌APEC專題封面

巴紐當地雜誌「Mell Review Magazine」製作APEC特刊，封面將蔡英文照片與其他十國領導並列。（讀者提供）

2018-11-15 11:27

〔記者黃佩君／台北報導〕APEC（亞太經合會）領袖週進入第4天，各國領袖代表明將陸續抵達巴紐莫斯比港。雖我派台積電前董事長張忠謀擔任領袖代表，但總統蔡英文卻屢次曝光在巴紐當地媒體；除昨巴紐第一大報「國民報」將她與其他20國領袖並列外，巴紐當地雜誌「Mell Review Magazine」也將她與包括美國總統川普、日本首相安倍等10名經濟領袖的照片，一同刊在APEC特刊封面。

APEC領袖峰會18號正式舉行，各國領袖代表明將陸續抵達巴紐首都莫斯比港。而雖我派台積電前董事長張忠謀擔任領袖代表，但總統蔡英文也屢次曝光在巴紐當地媒體。

她昨以「中華台北」經濟領袖身分登上巴紐最大報「國民報」，該報介紹與會21國領袖代表。而巴紐當地雜誌「Mell Review Magazine」也製作APEC特刊，表示巴紐總理歐涅爾（Peter O’Nell）將世界超級經濟體領袖帶到巴紐。

該刊封面將蔡英文照片與其他十國領導並列，包括美國總統川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、日本首相安倍晉三、菲律賓總統杜特蒂等。