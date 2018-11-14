批假消息、網路霸凌奧步 蔡英文回屏東催票：讓他們輸

她致詞特別強調，現在台灣有個力量，正用著假消息與網路霸凌奧步，打壓民主、打壓台灣，「要讓他們輸，他們才知道奧步沒有用！」。（記者邱芷柔攝）

2018-11-14 22:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民進黨中央規劃的巡迴造勢今晚（14日）來到屏東縣，選擇在屏東六堆先民集會起義的內埔鄉舉辦「六堆客家之夜」，總統蔡英文以「客家妹」身分出席，邀鄉親一起力挺屏東縣長潘孟安，並與民進黨站在一起，延續台灣民主價值。

蔡英文致詞時特別強調，現在台灣有個力量，正用著假消息與網路霸凌奧步，打壓民主、打壓台灣，「讓他們輸，他們才知道奧步沒有用！」

蔡英文說，這次全台灣的選情都很詭譎，每個地方都不能樂觀，「因為有一個力量，正用著兩種奧步，打壓民主、打壓台灣！」第一個就奧步是「假消息」，像是陳其邁、邱議瑩等例子，競爭對手的支持者故意抹黑，用大量網路留言訊息洗版、轉傳，「以為假的事情只要大聲說，就會變成真的」。

蔡英文說，第二個奧步就是「網路霸凌」，例如導演柯一正、高雄氣爆受害者、歌后詹雅雯等人，只要有人站出來為台灣講話、為故鄉講話，馬上就有大量謾罵留言洗版、人身攻擊，「有人想要打壓台灣民主、有人想要我們閉嘴、有人想要台灣人害怕，但是他們錯了，勇敢的台灣人，不可能被這種奧步打倒！」

蔡英文說，無論是境外力量，或是台灣反改革逆流，都讓人民憤慨，她希望大家不要只是憤慨，繼續與民進黨站在一起，挺身投票，「讓他們輸，他們才會知道奧步沒有用！」

屏東縣長潘孟安致詞時也特別提及網路霸凌，同時強調民主自由的可貴，他說，在威權時代，客家鄉親全部跳出來，犧牲家庭、生命，「民主不是天上掉下來的、自由是靠大家爭取的」，現在有股風氣及嚴重的網路霸淩，正在影響大家辛苦建立的台灣價值，但台灣不能走回頭路，尤其「屏東人在民主的路上從來沒有缺席過」，希望鄉親用選票捍衛、守住民主價值。