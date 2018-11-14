花壇鄉長選戰打進地檢署 顧勝敏按鈴控告陳振欽

2018-11-14 21:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉長選舉煙硝味濃，國民黨鄉長候選人顧勝敏今天（14日）到彰化地檢署，按鈴控告民進黨鄉長候選人陳振欽與轉戰縣議員的現任鄉長李成濟等4人，以抺黑、不實指控他們是砂石家族及恐嚇鄉民，涉嫌違反選罷法的妨害名譽及意圖使人不當選，顧勝敏說，他一定要挺身捍衛名譽、清白，對手這種手法必遭鄉親唾棄。

陳振欽、李成濟與民進黨彰化縣黨部辦公室主任柯金德及吳姓鄉民等4人，昨天共同舉行「捍衛禁採砂石、拒絕黑金復辟」記者會，李成濟並稱「顧家」選鄉長是要顧砂石利益嗎？過去有許多鄉民反對開採砂石，結果被對方恐嚇、毆打，花壇需要建設發展，不需要「砂石鄉長」；陳振欽則說，目前鄉長選情呈藍綠對決態勢，呼籲鄉親一起來捍衛花壇的好山好水。

顧勝敏今天由父親顧金土、母親顧黃水花及律師陪同到彰化地檢署，按鈴控告陳振欽、李成濟與民進黨彰化縣黨部辦公室主任柯金德及吳姓鄉民等4人涉嫌違反選罷法的妨害名譽及意圖使人不當選。

顧勝敏指出，他回鄉行醫十幾年從未收掛號費，每天7點早安門診就是為了要照顧鄉民，讓鄉民能有更好的生活環境，為了服務更多的鄉親，毅然投入這次花壇鄉長選舉，沒想到距離投票日愈近，惡言謾罵抺黑層出不窮，李成濟及陳振欽等人昨天在記者會抺黑、不實指控他是砂石家族，鄉民反對的就被警告、修理，還稱他若當選會是花壇的災難，藉此意圖使他不當選，而足生損害於名譽及妨害鄉長選舉的公正性。

顧勝敏強調，候選人參選應以民意為依歸，提出好政見、宏觀的遠見，了解鄉民及地方建設需求，而不是靠抺黑、造謠來欺騙選民。對手一再於各種場合謾罵，不實指控，為了捍衛名譽與清白他一定要提告，祈盼端正選風、選賢與能，造福桑梓。

針對顧勝敏提告，李成濟抨擊說，顧勝敏家族濫採、盜採砂石，甚至修理鄉親，都有事證與人證，對手濫用司法資源為拉抬自己選情，這是選舉花招，花壇未來要交付在對手家族，還是繼續堅持這些年好不容易的花壇價值，全看鄉親的選擇，鄉親應站出來用選票來制裁，否則恐會有更多人受害。