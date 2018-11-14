酸林姿妙「不敢面對」政見會 陳歐珀：當縣長要有承擔勇氣

首場宜蘭縣長公辦政見發表會今天在五結國小登場，民進黨縣長候選人陳歐珀（左起）、無黨籍縣長候選人林信華、陳秋境開場前握手致意，另名候選人林錦坤不願合影，先行回到座位。（記者張議晨攝）

2018-11-14 18:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕首場宜蘭縣長公辦政見發表會今天（14日）下午在五結國小登場，國民黨縣長候選人林姿妙缺席成為箭靶，被民進黨縣長候選人陳歐珀、無黨籍候選人林信華酸「不敢面對」，陳歐珀還舉自身經驗，強調他也曾碰到困難而被媒體批評，但要當縣長就要有承擔的勇氣，難道有人會在現場抹黑她？對此，林姿妙陣營回應，不出席是怕支持者造成氣氛緊張。

宜蘭縣長選舉公辦政見會共12場，電視公辦政見會有兩場，宜蘭縣有5名縣長候選人，其中4人表態願全程參與，林姿妙僅同意出席電視政見會。

至於為何缺席傳統政見會，林姿妙今天受訪以「謝謝」避開話題。事後林姿妙陣營發聲明，指傳統政見會有支持者在場，怕造成氣氛緊張，才不出席，但兩場電視場次都會參與。

陳歐珀主張不炒地皮、不收賄、不與財團掛勾；陽大附醫二期、鐵路高架化、運動產業要加速推動；另外，宜蘭老年人口老化，針對長青食堂午餐、晚餐會再改進，未來65歲以上長者裝假牙，經費由縣府負擔。

面對最大對手林姿妙，陳歐珀以自身經驗為例，他直言，當縣長就要有勇氣，他也曾碰到挑戰、困難，被網路或媒體批評，但都虛心接受，不像林姿妙缺席政見會，難道是怕有人在這抹黑她？選舉是要選宜蘭經驗，而非名不經傳的羅東經驗。

另外，林姿妙推出「讀冊免費、吃飯免費」政策，被無黨籍候選人林信華批評「教壞大小朋友」。他指出，免費不單只是社福問題，還牽涉教育政策，孩子並不清楚重要性，還會認為「反正免錢，隨便吃一吃就好」，到底錢要從哪裡來，這是大是大非的問題。

至於政見，林信華說，宜蘭問題還是在於經濟動能不足，他要推動第二條高速公路，從新北雙溪到宜蘭大溪，還要把台北捷運拉到宜蘭，讓北宜都會區人口互相通勤上班。

無黨籍候選人林錦坤則主張宜蘭擁有好水，「賣水」收入就足以支撐財政。

另名候選人陳秋境強調要將宜蘭「農地變建地」，選後還要直攻總統，「若我選上總統，宜蘭經費統統給。」