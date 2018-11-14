吳敦義：蔡英文執政台灣經濟表現第一差

2018-11-14 15:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日邀請前國發會主委、智庫經濟組召集人林祖嘉報告「台灣經濟的困境與出路」，該黨主席吳敦義聽聞報告後表示，蔡英文總統執政下的經濟是台灣近二十年來表現「第一差」、「倒數第一名」，蔡卻不以為恥，並強調當年自己擔任行政院長時的經濟成長率，一年可以抵蔡英文的兩年，國際競爭力排名兩年名次可抵蔡英文一年的名次。

林祖嘉在做政策建議時，以國民黨高雄市長候選人韓國瑜的話「商品出得去、人才進得來、台灣發大財」做總結，讓吳敦義心有所感的說，高雄市的新興區自中正路以下，大統百貨、中正路一帶，過去是高雄市最繁華、最熱鬧的地區，如今他看到十個店有五家關門，另外五家雖然還開門，但客人卻很少，也因此韓國瑜才會說高雄市「又老又窮」。

他強調，韓國瑜點出了高雄市這二十年來的蕭條，所以「韓流」也就很快出現，他並盛讚韓國瑜用機智及淺白的語言，讓高雄人知道不能再這樣下去。

吳敦義指出，蔡英文曾經自信的說，台灣經濟是二十年來最好的，但媒體早已評定她是二十年來最爛的，「第一差」、「倒數第一名」，卻不以為恥。

吳敦義說，他要不客氣的跟蔡英文喊話，蔡說台灣經濟二十年來最好，但他過去在馬政府擔任行政院長時期，全力拚經濟，制定產業創新條例，把二十五％的營所稅降至十七％，並締造十．六三％的經濟成長率，隔年又再成長三．八％，「難能可貴」，而且他一年的經濟成長率可以抵蔡英文兩年。

吳敦義還說，他擔任行政院長的兩年期間台灣國際競爭力排比名次分別為第八名與第六名，合計十四，反觀蔡英文領導的二０一八年名排第十七，「我兩三年可以抵你一年的名次」，他奉勸蔡英文不要再吹牛，騙民眾。

吳敦義並指出，過去馬政府時期的境外旅客數從九十七年起，每年以跳一個百萬位數成長，如今台灣的境外旅客數仍維持在一千萬多一點，而且還是把過境旅客、外籍配偶探親返台人數都計入，倒店潮在這一兩年出現，夜市生意蕭條，還有幾百部遊覽車在賣，因此中南部已經有民進黨不倒，台灣不會好、經濟不會好、農業不會好的布條出現。