台人赴印尼涉毒遭判死案例多 僑領提醒國人勿攜不明包裹入境

全球62僑區的急難救助協會代表返台交流。（僑委會提供）

2018-11-14 15:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼緝毒祭出嚴刑峻法，已有27名台灣人因涉毒，遭印尼法院判處死刑。印尼雅加達台商會秘書長、印尼急難救助協會執委江慶誠協助處理多起後事與相關案件，今天沉痛呼籲國人，除了不要觸法，更要小心勿輕易受託攜帶不明包裹到東南亞，被騙都不曉得，「5公克就判刑了」。

根據資料，目前含定讞及未定讞案件，已有27名台灣毒犯在印尼被判死刑，除了蓄意犯罪，曾有國人在法庭陳述自己是被販毒集團欺騙，未確實了解海外工作內容，直到被捕後才知道與運毒有關。也有國人受人之託，攜帶包裹到印尼，沒想到包裹內暗藏毒品，也在海關當場被補。

僑委會近日舉辦「急難救助協會」交流訪團，江慶誠今天在記者會中表示，東南亞印尼與菲律賓等國家，嚴格抵制、查緝毒品，有許多國人到印尼，被海關查獲攜毒。江慶誠曾協助處理多次後事，提醒國人、僑胞，希望大家多多宣導，出國千萬不要幫陌生人、甚至朋友帶東西，「5公克就判刑了」。

僑委會過去一年半以來，鼓勵各大城市僑團整合法律、醫療與企業等人脈，成立「急難救助協會」，使關懷急難事件制度化，至今已有62個協會成功設立。全球急難救助協會代表近日回台訪問交流，僑委會委員長吳新興感謝僑胞的熱心與愛心，使全球各大洲的急難救助協會形成一個「保護國人、僑民的安全網」。

根據統計，各地「急難救助協會」已協助38個案例，包括今年八月台灣遊客在肯亞遭河馬攻擊死傷事件，西班牙巴塞隆納恐攻國人受傷事件以及協助我國輪椅網球選手黃楚茵出國比賽事宜等。肯亞僑務諮詢委員陳發、洛杉磯地區急難救助協會代表朱碧雲、受協助的國人林女士及莊女士等人今天均出席座談會分享自身故事，交流場面溫馨動人。

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