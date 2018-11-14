抵抗「韓流」林錫耀：民進黨以實克虛、以真克假

2018-11-14 14:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨喊出高雄市長選舉陷入苦戰，重兵回防。面對國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」席捲，民進黨選對會共同召集人林錫耀今表示，對國民黨來說，韓國瑜就是國民黨支持者的「救世主」和出口，韓國瑜現象是新的網紅和一股熱潮。民進黨認為，這些都是虛幻，即使一時對他產生迷惘，藥效退了，很快就會回到現實，民進黨要對付韓國瑜，就是「以實克虛」、「以真克假」。

民進黨中執會今移師台中，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文會前與媒體茶敘。

林錫耀表示，2014、2016年後，國民黨支持者一直在尋找新的出口，對國民黨來說，韓國瑜就是他們的救世主和出口。韓國瑜竄起後，國民黨主席吳敦義就什麼都不是，只能去找一些韓國瑜不去的場子，感受他的溫暖。

林錫耀表示，4年前的「柯文哲現象」，和4年後「韓國瑜現象」有本質上差異。柯文哲的崛起，是從2014太陽花學運反應年輕人對現狀不滿，對前總統馬英九傾中不以為然，加上網路時代來臨。柯文哲四年前的主要支持力量，包括與當時與柯文哲合作的民進黨，加上中間選民、年輕人，及淺藍選民，民進黨只是柯文哲的基本盤。

林錫耀表示，一開始大家以為韓國瑜是網路竄起，透過空戰，突然變成一個新的政治明星、新網紅，但只要深究韓國瑜的支持基礎，韓國瑜最熱情的支持者是深藍，韓國瑜去到哪裡就跟在哪裡，深藍及反年改的人，就是韓最雄厚支持的力量。

前幾天政見會，和陳旗賣上擂台比劃，陳就一面倒，幾乎完封勝；韓國瑜散播響亮口號，都禁不起實際檢驗。國民黨借屍還魂，已經被遺忘的國民黨人，重新召喚國民黨保守威權力量。民進黨要對付韓國瑜，就是「以實克虛」、「以真克假」，實在用政績和理念價值，希望破除這些幻象，讓支持者找到正確的一條路。

洪耀福表示，韓國瑜是很深藍的意識型態，用「拚經濟」來包裝，但一個不公平的社會，怎麼會有拼經濟的基礎。對於藝人黃安力挺韓國瑜，洪耀福表示，這些人支持韓國瑜，不會訝異，他們本來就是同一類人，也讓民眾了解，韓國瑜代表什麼樣的意識型態價值，這些是不是台灣需要的，選民要冷靜下來思考。