韓國瑜在佛光山法會上背誦心經 星雲贈字祝福

韓國瑜與妻子李佳芬與星雲大師會面。（圖：韓國瑜競選辦公室提供）

2018-11-14 14:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長候選人韓國瑜今天上午前往佛光山參加水陸法會，韓國瑜表示，這麼多年來，每當人生低潮的時候，「般若波羅蜜多心經」就一直陪伴著他，他在法會上閉目背誦了「心經」，迴向給所有信徒大眾，星雲法師則是致贈墨寶「諸事吉祥」祝福。

韓國瑜是虔誠的佛教徒，臨時獲悉星雲大師今天可以接見，偕同妻子李佳芬、前高雄縣長楊秋興、市議員候選人吳利成造訪佛光山。近來鮮少公開露面的星雲大師，出席水陸法會時氣色紅潤，令信徒們相當開心。

星雲大師與韓國瑜見面時，主動提及2人多年前曾經一起打籃球的往事，當時韓國瑜只有20多歲，現在已經是60幾歲了，兩人算是舊識、老朋友。事後記者追問這段往事，韓國瑜說，年輕時幾乎每天都在打籃球，但一時記不起來是在哪裡，不過星雲大師主動提起和他打過籃球時，他「全身像電流通過一樣。」

韓國瑜表示，他本身是佛教徒，非常榮幸可以參加佛光山水陸法會見到星雲大師，他的人生經歷許多波折，不管在高潮或低潮，快樂或憂傷，般若波羅蜜多心經始終陪伴著他，渡過一切的苦惡、面對一切的挑戰。

韓國瑜說，對於佛教徒而言，要慈悲、向善、布施，心裡有一部經文隨時伴在身邊很重要，外面紅塵世界紛紛擾擾，進了佛門，心裡就能沈澱下來、洗滌塵囂。韓國瑜並在星雲大師與水陸法會的信眾前虔誠背誦一段般若波羅蜜多心經。