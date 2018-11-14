桃園推污水下水道接管 楊麗環：故意選我服務處施工！

2018-11-14 13:40

市府：依照計畫期程推動

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府正積極推動污水下水道建設及用戶接管，在全市依序施工，但市長候選人楊麗環今天指控，市府明知選舉緊迫，卻從10月底開始在她服務處門口施工，是計畫性「設計施工」；市府回應，都是依照計畫期程推動，絕無針對特定候選人調整施工順序。

楊麗環表示，市府選在此時於她桃園區永順街99巷1號服務處門口施工，於時於地皆不宜，實在無法理解，向市府反映多次也得不到解決，因此只好將服務處遷至桃園區自強路54號。楊麗環競選總幹事說，兩個多星期來工人在服務處門口製造噪音、挖路，讓門口無法停車、辦公，這種有計劃的「設計施工」，且反映無效，「桃園是不是無政府了？」

市府水務局回應指出，這是例行執行的「桃園北區污水下水道系统建設」，都是按照計畫期程依序推動，絕無針對特定候選人調整施工順序，而且施工前都會召開說明會向周邊住戶、里長說明施工期程與範圍，另施工至今沒有接獲候選人反映競選總部受到影響。

水務局指出，桃園區永順街99巷10月30、31日施作污水下水道用戶接管工程，明挖段共66米，目前已完成、現場沒有工作面；另永順街及99巷口部分為管線工程的推進井立坑，是從11月11日進場，今天就會撤場並完成路面修復。