台中市長政見發表會落幕 鄉民評：林佳龍完勝盧秀燕

2018-11-13 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長候選人林佳龍、盧秀燕、宋原通今（13）日舉辦政見發表會，批踢踢實業坊鄉民普遍認為「明顯是林佳龍完勝」，對於盧秀燕，鄉民們則表示，「真的不行」。

台中市長林佳龍在辯論會中指出，「台中的進步也表現在過去不重視的事情，我們重視，梨山的孩子終於有暖氣可以吹，海線的阿嬤終於有公車可以搭，盆地的市民不再受淹水之苦，而在偏鄉的社區也終於有了自來水，如果這些事情任誰來都可以做到，那為什麼台中人要等那麼久？我相信過去4年來，我們讓進步不分角落，不分你我」。

盧秀燕則主攻台中經濟、空氣現況不好，並表示「若盧秀燕當市長，我會比林市長有魄力，我會面對事實，我會提出我空污的4大整治主張，包括停止中電北送，中火在台中30年，過去並沒有空污，這2年因為台北在缺電，因此我們中電北送造成空污，過度的燃煤超額發電，才造成空污，也因此盧秀燕會比林市長更有魄力」。

PTT鄉民們均對於林佳龍的口條給予正評，並認為盧秀燕「跳針」，他們相繼留言指出「盧秀燕的辯論重點就只有攻擊林佳龍而已」、「盧是在提問什麼，立委職業病？」、「大媽市長」、「超空的，感覺很適合里長職務」、「政見發表會當FB專頁宣傳會」。

林佳龍臉書貼文

觀看原文請點擊下面

批踢踢實業坊傳送門1

觀看原文請點擊下面

批踢踢實業坊傳送門2