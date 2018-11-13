抄不停！ 韓國瑜「岡山大會戰」海報 遭抓包涉嫌抄襲

韓國瑜「岡山大會戰」海報遭指控涉嫌抄襲金馬獎主席李安執導的電影《比利．林恩中場戰事》劇照。（圖擷取自邱國禎臉書）

2018-11-13 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜自參選以來，不斷爆出韓粉抄襲事件，引發外界批評聲浪，沒想到韓國瑜明（14）日要在岡山造勢的「岡山大會戰」，在網路上流傳的宣傳海報又涉嫌抄襲；網媒「南方快報」的負責人邱國禎就在臉書酸說，「又來了、又來了」、這次「又是義勇軍做的」？

「中國國民黨台北市南港區青工會」日前在臉書PO出一張韓國瑜「岡山大會戰」的海報，海報圖中韓國瑜、國民黨台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜3人穿著美軍軍服、戴著有國民黨黨徽的貝雷軍帽行舉手禮，背景有螺旋槳飛機、戰車及軍艦；這張海報近日也在藍軍支持者的LINE群組中廣為流傳。

但邱國禎13日晚間在臉書轉貼南方快報的網站，並找出原始照片，指出韓國瑜陣營的「岡山大會戰」廣告海報涉嫌抄襲。

「由岡山大會戰海報看韓粉美編。」南方快報在網站列出相關原始照片比對指出，「由PS技術，看出韓粉美編技術及知識的不入流」。南方快報表示，這張海報有3個亮點：分別為「美軍US領章，國軍帽徽（等下再來講貝雷帽）」、「二戰美國陸戰隊F4U Corsair海盜戰鬥機貼上青天白日國徽」、「二戰軍艦、二戰飛機，配上現代M1戰車，號稱在陸上、海上，空中作戰」。

「首先，來看看這套軍服怎麼來的。剛開始以為是桃園機場的保全，因為國軍根本不戴貝雷帽。」南方快報表示，「國軍唯一戴過貝雷帽的，是海軍儀隊上兵蘇祈麟。軍方表示，國軍正式服誌中並沒有貝雷帽，海軍儀隊上兵蘇祈麟穿戴的服誌是海軍參考各國出賽代表服誌，為便於蘇兵操槍而專門設計，並非國軍正式服誌」。

經過比對，韓導這張「岡山大會戰」海報裡面的軍裝造型，顯然是抄襲金馬獎主席李安作品《比利．林恩中場戰事》的劇照。

南方快報無奈表示：「上韓國瑜官網查找，沒有這張海報，顯然又是義勇軍的傑作。」網友也留言表示，「背景抄襲微軟Xbox遊戲War Thunder （戰爭雷霆）」、「演戱，演的不叫座」、「抄襲就弱了，證明沒創意沒人才。」、「好可憐，連造假都被抓包～還虧他曾經是個職業軍人！」。