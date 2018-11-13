把台中當家在打拚 林佳龍承諾若連任會做滿4年任期

2018-11-13 21:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕尋求連任的台中市長候選人林佳龍晚間在公辦電視政見辯論會中宣布，若能連任，未來將做滿4年任期；他說，自己不是台中過客，台中早已是他的家，他要為自己的家努力。

林佳龍在政見辯論會結論時訴諸感性，他說，很喜歡最近「咱的台中」影片裡的一段話「台中，隱藏著一種神秘而強大的吸引力，以及看得見的機會，於是，來的，就會留下」；他就是留下來的其中一個。

林佳龍說，曾經被好多人罵了好多年，說他是過客，但這裡早已是他的家，他宣布「連任之後，會做滿4年任期」。

林佳龍說，他相信每一個在這座城市的人，都想讓台中更好，願意為了這個地方打拚，台中的好應該被看見。

林佳龍指出，他希望未來回顧這場在台中發生的選舉，不管是對人，還是對台中，不希望大家看到的是謠言、是攻擊、是謾罵，只是在比誰挑到的毛病比較多。

林佳龍說，因此選戰以來，他從沒有針對盧秀燕委員個人或是她的家人，用負面的方式攻擊；但他很遺憾這段時間，他一直接受到針對他個人、他的家人、他的家，鋪天蓋地、針對式的言詞攻擊。

林佳龍說，作為現任市長，他願意、也應該被檢驗，有大家的意見和期待，才會更進步，但他堅信台中是良善的、是理性的，「台中值得一場乾淨、理性的選舉」，讓大家從這場選舉裡面，看見未來的願景，然後為自己做出選擇。

林佳龍說，4年前，他就是這樣堅持著，許下承諾，4年之後，我們有了屬於台中的區域計畫，爭取到了山手線、捷運藍線、完成綠柳川的整治、完成的675公里的路平、達到了六都第一的治安、有了全國稱讚的托育托老一條龍，也讓花博，以生態保育及人文價值的精神，獲得世界的認可，「希望台中，已經是進步台中」。

林佳龍說，台中已經走在進步的旅程中，再給他4年，他會更認真地打拼，台中的進步會更多、更遠。

林佳龍說，他向大家保證，4年之後大家再回頭看，會發現台中已經從「進步台中」變成「光榮台中」。他誠懇地拜託大家，選擇讓進步延續，繼續選擇林佳龍。