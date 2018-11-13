辯論會今晚登場 林佳龍提前自曝攻防策略…

辯論會將登場，林佳龍今日行程滿檔。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-13 12:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長政見辯論會晚間7點將登場，台中市長林佳龍今日行程馬不停蹄，一路從上午到下午都有公開行程，面對即將登場的政見辯論會，林佳龍說，已經準備了4年，「要講的東西都在我的腦袋裡」；更自曝攻防策略「強調台中4年來的改變」。

台中市市長選舉政見辯論會晚間登場，相較於對手盧秀燕下午未安排公開行程，林佳龍今天行程滿檔，上午連趕東區育英國中育英堂重建工程動土典禮、大肚幼兒園本園及頂街分班遷移至大肚區文中二預定地並興建幼兒園工程動土典禮及龍津國小老舊校舍拆除重建工程動土典禮，下午還有多場公開行程。

林佳龍說，對一個市長來講，每一天都很寶貴，「能夠多對市民做一件事，就是多留下一個好的政績」，對他來說晚上的政見辯論會不是辯論，是他要對選民交代4年來政績的報告，也要報告未來4年的政見，所以他的行程並不改變，「因為要講的東西都在我的腦袋裡」。

林佳龍更直言他的重點會放在「這4年來台中的改變看得見，大台中在進步中」，他感謝市民給他4年建設台中的機會，也要拜託市民讓進步可以持續，讓台中帶來城市光榮感。

林佳龍說，特別是舉辦世界花卉博覽會，台中的蛻變讓全世界看見，很多人都去看過花博，截止至昨天統計人數，有將近65萬人次，平均一天有6萬5千人，這些就是最好的見證，會利用這個機會跟市民做個報告，也期待進步的台中不能再走回頭路，台中隊會承擔起這個責任，打造一個進步的、光榮的台中。

林佳龍說，政見辯論中最重要的就是把施政的成績做個報告，特別是台中市人口即將突破280萬人，也是公認全國最宜居城市，是市民及市府的努力，台中能夠吸引這麼多人在這裡生活工作，涉及這個都市發展充滿希望，除了123大台中奠基工程，還有一些軟實力，像托育托老一條龍、青年希望工程等，讓在這裡生活工作的人，可以安居樂業。

林佳龍說，他的辯論戰略或攻防就是「實問實答」，他做實事說實話，尤其選舉期間一些抹黑都建立在錯誤資訊上，今天候選人難得同台，他會公布一些正確資訊，希望大家可以一起討論。

林佳龍還說，選舉輸贏是一時的，但不要去傷害台中，台中是一個充滿希望的城市，不要為了選舉來影響台中的形象，他會在會場上呈現正確的數字，提供給也要參與競選的人參考，可以理性辯論，促進台中進步。