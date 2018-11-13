「統獨是假議題」 柯文哲：卻明顯影響台灣政治

2018-11-13 11:09

〔記者黃建豪／台北報導〕選戰進入衝刺階段，被對手丁守中拉近差距的台北市長柯文哲，今天一早連趕3場市場掃街，因此「今天早上比較早起床，坐在床上思考了半個鐘頭」後，柯文哲上午受訪時稱，統獨其實是假議題，仍然明顯在影響整個台灣的政治。

面對丁守中民調追上柯文哲。柯文哲上午坦言，真的一個人、獨立候選人還是滿辛苦的，因為選舉有它的基本技術，要有組織、要有那個，「你全部都沒有，我到覺得這種選舉還是滿吃力的」，一開始設定，真的以為說靠市政去那個，可是不容易，其實一個政黨政治會存在2、300年還是有它的存在意義，就是說，如果你要靠投票選舉，還是要有一些選舉的技術。

至於是否因選戰策略犯錯導致？柯文哲表示，人家講說最近是小野的事件，他今天早上起床也在思考這個問題，「以前馬英九那個民調操盤手，洪永泰教授，我還請過他來給我上過課，講選舉的板塊論，他聽完以後在思考，2014和2018這兩次選舉，那個板塊論有對的地方，也有不對的地方，對的地方是板塊論是真的，不對的地方是板塊是會移動的」，所以2014年和2018年都是板塊都比預期更有相當大幅度的變動，原因是為什麼，他也在思考這個問題是說，因為台灣的選舉常常會投給這個黨，不是因為他喜歡這個黨，而是討厭另一個黨，投完以後就開始後悔。

柯文哲接著說，因為兩個黨除了統獨意識形態以外，兩個都相同，可是統獨壟罩整個台灣政壇大概20幾年，「我一直在想，那還是個假議題，為什麼？因為美國不可能去讓台灣去跟中國真的統一，現階段一定會控制、會抑制，美國也不會真的讓台灣去搞台獨、去激怒中國，所以現在就是變成假統一和假台獨，可是假統一和假台獨雖然是假的，但弄假成真，它還是真的明顯在影響整個台灣的政治。」

柯文哲說，小野事件就是個很典型的例子，當這種選戰開始激烈，離投票前2、3週大家開始敏感的時候，會挑動藍綠敏感的神經，所以板塊就突然移動了一下。

柯也說，其實小野事件，老實講，他是政客的話，很多人說這個對選票有傷，就把小野開除，可是他不是政客，他覺得台灣這種板塊、藍綠敏感，其實要一步一步去脫離，所以前幾天他才在講，2014年他們雖然是以推倒藍綠高牆當號召，但2018年才真正考驗是不是真的可以做到，他終究還不是一個純粹的政治人物，他還在思考。

柯文哲接著表示，所以結論是這樣，2016年（總統大選）算是2014年選舉的延續，看回2014年和2018年，雖然2018年投票選舉還沒出來，但是從比較正面的角度看，表示說，任何一個政黨在台灣執政，都要很謙卑的面對人民的要求，「你真的幹不好，板塊一下子就咻，就移動了」，他覺得在這兩次選舉當中，還是看到台灣民主還是有一步一步在進度，所以民主自由還是台灣的主體性，不用太擔心。

柯文哲認為，民主的主體性一旦建立，常常在社會上看到很多叫做看很不順眼的東西，他都認為是台灣整個社會進步過程中的一個現象，終究台灣的確是越來越好。

柯文哲最後說，台灣的民意越來越有自主性，那2018年在台北這場選舉的意義，還是給台灣一個機會，真正掙脫藍、綠意識形態的束縛，「我不是說統、獨不重要，但清廉勤政、公平正義，我在想說，他這4年來執政有沒有什麼可以．．．我前幾天有遇到一個藍營的重要樁腳，他問我說，你曉不曉得，我為什麼會支持你？我說我不曉得為什麼？他說我所有認識的政治人物，只有你沒有在搞錢，因此過去4年，台北市的重大工程沒有上晚上的Call in節目被人家罵有弊案，我任內也沒有首長因為弊案下台，所以還是有一個藍綠以外的價值，把事情做好的價值。」

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