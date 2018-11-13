最新民調顯示：韓國瑜對民進黨構成真實威脅

財團法人民意基金會今召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，與會代表包括政治評論員陳淞山（左起）、張正修教授、游盈隆教授，以及陳宜倩教授。（記者謝君臨攝）

2018-11-13 10:12

〔記者謝君臨／台北報導〕財團法人民意基金會今召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，研究發現，總統蔡英文聲望創下2016年上任以來最低紀錄，針對行政院長賴清德施政表現部分，也是上任以來民眾最不滿意的時候，相較於綠營，關於國民黨高雄市長候選人韓國瑜現象，在20歲以上的台灣年輕人中，有五成五表示欣賞，對民進黨及市長候選人陳其邁構成真實且嚴重的威脅。

本次調查主要涵蓋六大重點，包括蔡英文總統聲望、賴清德內閣的施政表現、台灣人對主要政黨的認同與感情、韓國瑜現象、2018台灣選民的投票傾向，以及台灣選民對四項公投提案的支持傾向。

在蔡英文總統聲望部分，最新民調顯示，在20歲以上的台灣人中，有約兩成九的人，基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，五成四的人不贊同，不贊同的人較贊同的人多約26個百分點，創下總統蔡英文2016年上任以來聲望最低紀錄；此外，強烈不贊同的人有二成六，強烈贊同的人僅5%，都是空前紀錄。

針對賴清德內閣施政表現方面，在20歲以上的台灣人中，有三成六滿意賴內閣的表現，有四成七的人不滿意，不滿意的人較滿意的人多8個百分點，這是賴內閣上任以來人民最不滿意的時候。

關於韓國瑜現象，在20歲以上台灣人中，有五成五的人基本上欣賞韓國瑜，三成不欣賞，對於民進黨及其高雄市長候選人陳其邁構成真實且嚴重的威脅。

有關台灣人的政黨認同，台灣藍綠勢力的分布，大體上是23.5%綠，35.4%藍，36%是中性或獨立選民；簡言之，針對全國的調查結果顯示，目前藍比綠多了12個百分點，國民黨認同者已從谷底反彈回到2012年的水平，而民進黨認同則創下2016年5月上任以來最低紀錄，倒退回2008年以前的水平。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受託負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析；訪問時間是2018年7日、8日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1084人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。