盧秀燕龍井站台再批空污 林佳龍陣營反譏只會口號反空污

2018-11-12 23:55

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚出席台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）國民黨市議員候選人林孟令舉辦的造勢晚會，盧秀燕再提當選將恢復65歲以上老人健保補助，並批民進黨能源政策錯誤，緊咬空污議題，在選戰最後關頭全力催票；林佳龍總部批盧當6屆立委從未關心空污監督台電，至今也未提改善空汙具體作法只喊口號，讓人遺憾。

盧秀燕今晚出席林孟令造勢晚會時表示，台中連續5天空污嚴重，這都是中火造成，並說台中火力發電廠在台中30多年，過去空污不嚴重，因民進黨這2年能源政策錯誤，將台北核一、核二部分機組關掉，造成北部電力不夠，中火才會超額燒煤發電，造成台中空氣污染，允諾當選一定停止中電北送。

盧秀燕並再批林佳龍上任後砍掉老人健保補助，強調若家中一個老人每個月要750元，若2人就要1500元，對老人家影響很大，要大家投票日當天一定要出來投票表達對空污、砍掉老人健保補助的抗議，還要幫忙拉票，全力支持盧秀燕、林孟令，用選票讓民進黨知道我們的憤怒。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，空汙問題是國民黨過去錯誤決策遺留的問題，林市長上任後推動86項管制措施，還減煤500萬噸讓中火無法「火力全開」，空污已明顯改善，反觀盧擔任6屆立委，從未好好監督台電進行空污改善，到了要選市長才出來口號反空污，未提出具體政見及改善空汙的作法，誰有能力、決心改善空污選民心中自有一把尺。

且依據環保署監測數據，台中PM2.5年均濃度，從2011年的每立方米34.8微克，降到今年1到10月剩18.8微克，空氣品質已明顯改善，過去沒空污說法與事實不符。

至於盧秀燕主張的老人健保不用錢，林尚賢指出，盧選舉以來，只跳針式的重覆提恢復老人健保的倒退嚕的灑錢政見，不但不符公平正義原則，也將加重年輕世代的負擔。