中國刷榜業入侵台灣選舉？ 網友：用選票告訴中國沒用

有網友指出，在中國「刷榜」已是技術成熟的產業，許多app都要利用刷榜來吸引目光。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

2018-11-12 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕歌手吳亦凡首張個人專輯《Antares》日前推出後，大舉攻佔美國iTunes榜單，前10名中有7首都是吳亦凡歌曲，結果卻被發現是投機刷榜，遭iTunes刪除數據，有網友指出，在中國「刷榜」已是技術成熟的產業，操作機器人洗候選人評價，不過是其中一種商業運用而已。

有網友在PTT表示，中國「刷榜」已是技術成熟的產業，現在刷榜產業甚至只要2個人就可以管理一萬支手機的刷榜服務，網友舉例一個上月24日才剛上架的app，僅上架不到20天就竄升到熱門排行第4，下載超過1萬次，有257則評論，評價為4.8顆星，吸引人注意。

不過仔細閱讀底下評論，發現這些使用者名稱相當怪異，都是英文ID，而一個上架不到20天的app，竟有不只一名評論留下「用了快半年了」，連評價內容都一模一樣，雖然都是留正體中文字，但只要細看如「軟件」、「掌閱」、「坑爹」等用字遣詞，很容易可以判斷根本不是台灣使用者的語氣，而是中國人。

甚至在其他同類型的app上，也看到一模一樣的評論，除了使用者和產品名稱不一樣之外，評價居然一個字不差，網友酸：「如果這不是機器人，什麼才是機器人？」

高雄市長候選人韓國瑜就深陷中國網軍操弄疑雲，日前有網友從Google趨勢數據指出，韓國瑜的網路搜尋熱度上升的「很不正常」，甚至從「9月底開始誇張的沖天」，超越名模林志玲及多數人關心的「減肥」、「韓劇」等關鍵字。

「韓流」在台灣似乎已成為最熱門話題，由於中國刷榜產業的興盛，讓部分台灣民眾懷疑中國透過「網軍洗評價」及「買媒體」這二種「空軍」手段，讓中國支持的特定台灣候選人一瞬間聲勢鵲起，再藉此增強「陸軍」攻勢。

網友認為，如果台灣民眾察覺買榜行為背後的黑手，看清「產品」（無論是app或候選人）的本質，不要盲從這種買來的排行榜，這些買來的排行榜終究只是一時的現象，民眾若能以候選人的政見（而不是刷榜的排名）來選出適合台灣的候選人，「還是可以用選票大聲告訴中國，刷榜是沒用的，只會浪費錢而已。」