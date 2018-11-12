新北政見辯論》侯土地被質疑喊抹黑 蘇籲選舉不要怕檢驗

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（圖取自新北市第3屆市長選舉公辦電視政見會直播畫面）

2018-11-12 12:42

〔記者李雅雯、何玉華、賴筱桐／新北報導〕新北市長候選人公辦辯論會今天上午10點登場，國民黨新北市長候選人侯友宜、民進黨新北市長候選人蘇貞昌相互針對政見、爭議進行攻防；侯友宜在文化大學大群館爭議上強調有繳稅，蘇貞昌稱「但沒有繳房屋稅」；近來在新莊區買地、養地等質疑，侯友宜再喊「東廠又來了」、「抹黑」，蘇貞昌則回應，自己受到外界檢驗一輩子，呼籲侯友宜「選舉不要怕檢驗」。

侯：東廠又來了、抹黑新莊持有的土地

侯友宜、蘇貞昌抽籤發言順序分別為1號、2號，兩人在第二輪4報社代表提問上各發言3分鐘回應。侯友宜在公辦辯論會上反擊文化大學大群館出租案，認為屢遭競爭對手抹黑。侯友宜強調，文大宿舍21年來都合法，卻被說資金不明、沒繳稅；「東廠又來了」，這兩天又要影射、抹黑新莊區持有的土地，「我坦蕩地說，都合法且都按照規定申報，完全沒有問題」。

蘇：國民黨才最會抹黑、已被檢驗一輩子

蘇貞昌回應，國民黨才最會抹黑，當初選屏東縣長連任就是因為國民黨抹黑而落選，後來法院判刑抹黑者還要求登報道歉，這次新北市長選舉還抹黑到阿公（指：蘇雲英）。

「這是民進黨期中考，也是朱立倫、侯友宜的期末考」，蘇貞昌認為，朱立倫執政新北市8年卻是弊案連連，有副市長（指前新北市副市長許志堅）因為貪污而被判刑；有一個副市長去當工程門神，選舉就是因為公開透明而獲得檢驗，「我已經被檢驗一輩子了」。

蘇貞昌喊話侯友宜，「（文大宿舍）你說有繳稅，但沒有繳房屋稅」、「新莊你說是繼承，地籍謄本一拿出來就是你當副市長時候去新莊買的」；蘇貞昌質疑，這就是侯友宜說的捷運到哪裡、都更到哪裡嗎？蘇貞昌強調，選舉不要怕檢驗。

對於高齡化社會下的加重老人照護醫療、福利措施補強議題，侯友宜說將持續推動「動健康」，讓運動成為一種醫療處方，在新北市城鄉差距落差下，將會善用行動醫療加強偏鄉資源；蘇貞昌說，北縣就推了全國第一個在三鶯地區作長照，擔任行政院長時期、民國93年成立了長照計畫，這就是現在長照2.0的基礎。

侯：大量補貼恐讓老人拔真牙、換假牙

對於蘇貞昌拋出擴大老人假牙補助政見，侯友宜抨擊，顧真牙的塗氟計畫才是好，80歲老人有20顆真牙是推動目標，蘇貞昌用大量補貼方式，恐將讓老人拔真牙、換假牙。

蘇：沒牙齒老人家 塗氟是要塗在哪裡？

蘇貞昌則反駁「拔真牙、換假牙」說法，蘇貞昌說，沒有牙齒的老人家塗氟是要塗在哪裡，塗氟是保健，假牙一個是補救，「我牙齒好好的，我會拿石頭打碎自己牙齒為了裝假牙嗎？」蘇貞昌強調，桃園市、基隆市都有開辦，新北市可以有效運用經費、愛護老人家。

關於倘若當選新北市長，如何和台北市合作？如何看待台北市、高雄市兩都市長候選人柯文哲、韓國瑜所帶起的旋風？侯友宜強調「態度」，將來雙北的合作，一定主動去找台北市長一起拚；蘇貞昌則強調，不對其他縣市選誰當家作批評，因為將來都是合作的夥伴。

侯友宜一度提及，「韓流」讓大家看到人民的覺醒，中央執政兩年多造成民怨累積，民眾厭惡藍綠惡鬥，他的態度就是不分顏色好好做事，在新北市副市長任內所做的幸福保衛戰、高風險家庭整合，都是只認是非對錯、不認顏色，在雙北的合作上，一定主動積極找台北市長一起拚，一起向前行。蘇貞昌則說，侯友宜提到藍綠惡鬥，但卻是代表藍的出來，應該要回去叫藍的不要鬥了；說不要問顏色，但要選票的時候有顏色，對外又說沒顏色。

侯：中央政策反覆 一夕間觀塘換深澳

至於對深澳燃煤電廠態度，侯友宜批評，中央政策反覆，一夕之間觀塘換深澳，如果當新北市長，絕對不核發新設生煤許可，「我也會支持蓋電廠，只要沒有污染，侯友宜都會支持」，未來也會透過公民參與、能源治理的方式，讓產業智慧升級，公有機關、校舍積極發展綠色能源。

蘇：深澳電廠案環評已撤回 不可能髮夾彎

蘇貞昌質疑，國民黨執政時期硬是興建屏東的核三廠，把核一、核二、核四蓋在新北，浪費幾千億元，現在核四封存了，立法院通過建立非核家園，國民黨前總統馬英九又說要重啟核四，侯友宜還跑去請教馬談能源政策，「到底馬教了什麼？才是侯友宜要表示態度！」更批侯選舉期間只會講一個深澳議題，且態度前後不一。蘇貞昌說，能源政策與環保議題是很嚴肅、科學、專業的，應該交給專業決定及判斷，不是做為選舉造勢的議題在那裡嚷嚷，深澳電廠案環評都已撤回，中央政策不可能髮夾彎。

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