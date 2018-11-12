力挺高雄！ 前AIT高雄分處長杜維浩見證40年的改變

目前的愛河景觀。（取自Robert （Bob） DeWitt臉書）

2018-11-12 09:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在高雄住了多年的前任AIT（美國在台協會）高雄分處杜維浩 Robert （Bob） DeWitt，見證40年來高雄的改變， 發文力挺高雄這個美麗的城市，呼籲高雄人應該以「新」高雄為傲！

杜維浩表示，在他的生活當中，看了40多年高雄的進步和開發。他第一次來高雄，是在1976 年（民國65年），住了2年，當時的高雄跟今天的高雄很不一樣，愛河又髒又臭！

杜維浩說，他跟當時的外國朋友常開玩笑說，「我們可看到愛河之前，就可以聞到它！」，愛河畔上都是工廠， 木材場， 什麼樣的重工業都有。他說，當時高雄港幾乎看不見，因為大部分港口岸上，都是部隊管制，高雄的空氣充滿煙塵和各種污染，很多天早上出門時，看不到對面房子，因為空氣污染厲害，除了小小可憐的中央公園，高雄幾乎沒什麼綠地。

杜維浩表示，當時除了大統百貨，高雄沒有什麼新的現代的建築。一般的房子看起來很破舊。坦白說，高雄看起來很醜，高雄的確很不好看。他強調，雖然如此，他很快愛上了高雄，因為他愛上了高雄人。他們非常熱情友善、心靈上富有，包括良好家庭生活、職業道德、讀書認真、誠實做事、用禮貌對待人、善良的心等。

杜維浩強調，40多年後，高雄改變了很多！高雄清理愛河，它演變為一條流經城市的綠色絲帶，吸引著市民和遊客。

以他的眼光來看，愛河是高雄演變和進步的象徵。雖然高雄經過很多改變 ，比如現在有很多綠地，有方便公共交通，更乾淨的水， 土壤和空氣，更健康的生活，在物質上有比較舒服的生活，有一件事一點都沒有改變：高雄人仍然是熱情友善的，他們還是我40多年前所認識的那種溫暖，有好的市民。我很愛高雄，更愛高雄人！

杜維浩說，高雄人應該以你們的「新」高雄為傲，高雄已開始成為一個吸引商人、學生、高科技人士，和老練旅行著的世界級國際城市，他對高雄抱著一個希望：高雄人應該對自己的城市，有更多的信心和豪感。你們真的太謙虛！高雄是一個很棒的地方， 很妙的城市！