民進黨金門縣黨部搬家了 蔡建偉用非典型方式競選

民進黨金門縣黨部主委吳增允（左五）、縣議員蔡水游（左三）、陳滄江（左二）、福建省政府秘書長翁明志（左六）等人，共同為縣黨部喬遷及黨唯一提名金門縣議員候選人蔡建偉（左四）競選總部加油打氣。（記者吳正庭攝）

2018-11-11 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天喬遷誌慶，並為黨在金門唯一提名縣議員候選人蔡建偉競選總部揭牌；主委吳增允率黨員先進行「感恩淨灘」，表達對這塊土地的感恩之情；他說，民進黨在金門經營不易，感謝支持者一路相挺，期盼黨部不斷成長，繼續為金門開闢出綠地。

吳增允說，政黨的存在不該只是為了「選舉」的政治服務，而是服務社會，讓社會更進步、人民生活更好，所以選擇在揭牌儀式前號召黨員及鄉親淨灘；「淨灘」的意義不僅清除看得見的垃圾，更要為後代子孫保留不受污染的土地。

民進黨籍福建省政府秘書長，也曾是縣黨部首任主委的翁明志說，這是黨部成立18年來第7次喬遷，每一次搬家都象徵黨部除舊布新、蛻變重生，相信未來的發展一定會更光明、更輝煌。

縣黨部原址與陳滄江所屬的「小板凳工作坊」一直是「合署辦公」狀態；黨部搬家，雙方並未分道揚鑣；已經退出民進黨的陳滄江前往祝賀並強調，「理念是相同的，只是路線稍微調整一下」，並捐贈政治獻金為蔡建偉打氣，祝他順利進入議會。

專程到場情義相挺的縣議員蔡水游說，陳滄江和縣黨部這幾年在金門的打拚，的確補強不少政策上的疏漏，對黨部未來的作為充滿期待。

蔡建偉說，民進黨是一個「接地氣」的政黨；此次參選用的是「非典型競選方式」，不插旗、不掛布條、不用宣傳車；就是為了降低選舉成本，且避免干擾鄉親的日常生活。

他說，希望能順利從陳滄江手中接棒，秉持「江哥」的服務精神，成為弱勢族群在議會的代言人，持續監督縣政府做好每件大小事。

茶會上除總工會理事長曾宗慶，金門小英之友會秘書長許仲雄、黨籍金湖鎮代表候選人洪海水、縣黨部評召許建全、執委歐陽彥森等人均到場共襄盛舉，展現大團結氣勢。