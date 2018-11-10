總統府：國史館、文獻館、檔案局業務先併 組織調整待修法

總統府最新送交立法院的報告中表示，國史館及所屬台灣文獻館保存及管理史料中有大部分是政府機關檔案，此項業務與檔案局整併，有助資源整合運用，提升檔案服務效能。（資料照）

2018-11-10 16:10

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府國史館與所屬台灣文獻館，以及國發會檔案管理局，3者因功能、業務重疊，迭遭批評要求政府檢討整併，總統府最新送交立法院的報告中表示，官方修史在民主時代已不合時宜，國史館倘廢除這項任務後，必須重新檢討其組織業務整併事宜，因國史館及所屬台灣文獻館保存及管理史料中有大部分是政府機關檔案，此項業務與檔案局整併，有助資源整合運用，提升檔案服務效能。

總統府並指出，有關國史館組織業務調整方式，目前各方看法不盡一致，尚待凝聚共識，俟釐定組織業務調整方案後，再配合修改相關組織法規，同時研擬相關配套措施，務使組織業務調整穩健推動。

立法院在審查107年度預算時，決議要求總統府應檢討國史館定位及業務，並研議組織調整或整併方案，總統府對此已提出「國史館組織業務調整」書面報告，並在日前送交立法院。

總統府表示，國史館、台灣文獻館、國發會檔案管理局均館藏不同時期的政府機關檔案，3者史料及檔案管理應用業務有所重疊，倘將國史館、台灣文獻館官方修史業務「去任務化」，所餘史料管理應用，及國史館對正副總統文物管理業務有重新檢討如何整併的必要。

總統府並在報告中建議，國史館史料管理業務宜與檔案局整併，可整合國家資源，收事權統一之效，有助提升檔案管理行政效率，促進政府資訊公開透明，便利民眾查閱檔案史料，強化檔案應用服務的功能。

對於正副總統文物管理的權責歸屬，總統府認為可於相關機關進行組織業務調整時一併考量。報告中認為，因應檔案法的制定，總統府所保管的歷任總統、副總統具永久保存性質檔案，已移轉給檔案局，國史館及檔案局分別掌理總統、副總統文物與檔案業務，倘若國史館組織業務進行整併，有關總統、副總統的文物管理業務，就需一併通盤考量規劃。