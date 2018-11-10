北市電視辯論》柯文哲第一階段申論 保守談政績

2018-11-10 13:44

〔記者黃建豪／台北報導〕首場5名候選人全員到齊的台北市長選舉電視辯論，今天下午1時登場，在第一階段個人6分鐘的申論時間中，台北市長柯文哲選舉保守出擊，發言內容主要圍繞市政成效，與近期到處拜票、致詞時的演講內容大同小異，強調「我當市長公務員不需要服務政黨、不需要服務市長，只需要服務市民。」柯在6分鐘的申論時間中，只用5分37秒發言，就提前23秒結束。

柯文哲申論開始，以「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」的競選口號開場，他強調，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選舉，這4年來他秉持這個精神，透過新的政治文化，解決了很多50年來沒辦法解決的問題。

柯文哲接著依序提出自己當市長以來的政績，包括拆除忠孝西路專用道、拆除忠孝橋引道、北門重見天日、拆遷國光客運西站、改建行旅廣場、北門路型重整、萬華雙子星完工進駐、環南市場改建、第一果菜與魚類市場中繼市場、大同區三八八公公園、建成圓環公園重建、大龍國宅、明倫公宅，以及社子島在今年6月通過內政部都市計畫委員會的審議等政績。

柯文哲接著強調，台北燈節連續2年在西門町舉辦，引入350萬人潮，已讓台北西區找回自信和繁榮，「軸線翻轉」以前只是政治口號，在他手中已經實現。隨後又宣傳公宅、鄰里交通改善計畫、社福照護、 還債530億元等成績。

柯文哲說，他已經用4年時間證明，柯文哲和台北市民是堅強、充滿戰鬥力的每一天，政治必須落實在人民生活的每一天，沒有政黨背景的柯文哲，就是靠著這個信念和台北市民的支持，他們已經堅持4年，靠著人民的支持，將讓台北改變成真，下一個4年會更加努力。