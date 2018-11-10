選戰倒數進入短兵相接 藍營備4套耳語宣傳藍本

2018-11-10 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選戰進入倒數2週的短兵相接階段，國民黨開始在各地基層展開街頭巷戰，除了設計「票投○○○，就是支持蔡英文」的海報、布條，操作「沉默螺旋」，意圖壓抑綠營聲量並讓綠營支持者最後無力投票，還準備了4套針對不同宣傳標的族群的「藍本」，提供耳語部隊在基層放送，訴求這場選舉就是對蔡政府的不信任投票，強化民眾一切不好的肇因「就是蔡英文」的認知。

國民黨文傳會代理主委唐德明指出，國民黨沒有能力組織廣大的部隊，只能培訓基層小組長、義工或黨代表做為耳語傳播的「種子」，再透過這些人的親友以及各候選人的助選員與親友傳播，就像風信子、蘆葦、蒲公英隨風飄散傳播，落地生根，至於能「發芽」多少，其實很難評估。

不過，唐德明也指出，從各地回饋情況來看，已經感覺到各地基層願意幫國民黨說話的人愈來愈多，其中也拜高雄市長候選人韓國瑜的「韓流」之賜，各地主動幫國民黨、藍軍候選人辯護的氛圍已經逐漸形成。

國民黨文傳會除了設計海報版與布條版的「票投○○○，就是支持蔡英文」的底稿，交付各縣市視當地選情狀況決定何時推出，目前已在雲林縣、基隆市街頭露出，雲林縣還舉一反三推出「票投李進勇，就是支持吳音寧」，訴求這是一場不信任投票，而為提供口耳語部隊傳播，還另準備了4套針對四種不同宣傳標的族群的「藍本」，要在社區、市場、里鄰放送，形成街談巷議。

4套「藍本」分別為「就是蔡英文，讓軍公教退休人員，年金被砍毫無尊嚴」，「就是蔡英文，讓年輕人低薪過勞，遠走他鄉掙扎生存」，「就是蔡英文，讓勞工被軟土深掘，薪水凍漲只能窮忙」，「就是蔡英文，讓農民辛苦無睬工，農產品種多賠愈多」，藉此強化基層民眾要用選票教訓民進黨。