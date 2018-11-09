丁守中陣營砲口轉離小野 改轟紙風車劇團「肥死了」

丁守中陣營今晚再把砲口指向紙風車劇團，發出聲明說，小野不是重點，丁陣營真正關心的是「紙風車劇團」，這個劇團肥死了，請紙風車公布包了民進黨多少案子？拿了多少錢？圖為丁守中拜票。（記者簡惠茹攝）

2018-11-09 22:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中砲火不停歇，丁守中陣營今晚再把砲口指向紙風車劇團，發出聲明說，小野不是重點，丁陣營真正關心的是「紙風車劇團」，這個劇團肥死了，請紙風車公布包了民進黨多少案子？拿了多少錢？

丁守中陣營今晚發出聲明說，丁陣營真正關心的重點是「紙風車劇團」，以及還在後面的幾個人，丁守中陣營決心打破這些「假文人、真政客」的壟斷、包庇，解放台北文化、媒體、娛樂產業的黑暗。

丁守中陣營指出，柯文哲知道「紙風車劇團」李永豐和小野先生之間的關係嗎？這幾年從中央黨政、台北、台中、高雄，這個兒童劇團包山包海，叫的出名字的標案幾乎都是他的，這幾年，文化產業幾乎都快餓死了，但是紙風車劇團不會，它不是紙做的，它是銀風車、金風車、鑽石風車，這個劇團肥死了，所謂319個鄉鎮回饋表演，洗門風剛剛好而已。

聲明提到，一個兒童劇團幾乎統包了民進黨執政的文化活動，請紙風車劇團自己先公布一下，到底包了多少案子，到底拿了多少錢，憑什麼？有一些「文化門神」，白天講幹話，晚上跑酒趴，專搞文化政治，看不出什麼文化，丁守中陣營想要了解的是，24K純金打造的「紙風車劇團」，這個兒童劇團，為什麼非常的「成人」。

丁陣營要求柯文哲不要掩飾骯髒的政客，應該和小野一起說清楚，去年丁守中陣營已經強烈質疑，為什麼台北燈會的4050萬預算，強硬規定，得標廠商必須把1000萬分配給沒有得標的紙風車劇團？「這是柯文哲指使的嗎？紙風車劇團為什麼有這種特權？」

丁陣營說，柯文哲是真的不懂？還是相互利用？柯P難道沒有發現，「小野一出現，柯粉全不見」？柯用小野，和吳音寧的邏輯一模一樣，他們都非常綠、非常民進黨、非常蔡英文，用他們，用閩南話講「放屁安狗心」，難怪好多綠營的朋友說，私底下，柯文哲都會說「我們是同一國的」，「柯文哲之心路人皆知。」

聲明指出，丁守中只是忍無可忍，藉著這個機會幫台灣的文化圈子吐一口怨氣，小野不離開，柯粉走開開，裡面的道理柯文哲懂嗎？還是小野就像吳音寧一樣，只是柯文哲和民進黨「愛的證明」？「白綠合作」的信物？

全文如下：

國民黨台北市長候選人丁守中競選辦公室新聞稿

（小野一出現，柯粉都不見？）

柯文哲市長，當你擁抱小野,，公開說他不太政治，丁守中陣營認為：你太低估了選民的智慧。你以為大家眼睛都瞎了嗎？

為了政治，你姑息「小野幫」。因為他是「白綠合作」的信物。兩岸一家親？只有白綠一家親吧。

門神？那不是重點。丁守中陣營在等一排「文化門神」後面的那個「大佛普拉斯」現出原形。

上一次大選，您緊緊擁抱著深綠。連親民黨的議員候選人黃珊珊、李慶元都曾由民進黨中央授旗，和民進黨一起造勢。而林國成也是不斷向綠靠攏。這一次，為什麼不這樣做？為什麼這些私底下繼續在欺騙藍軍選票，公開場合說自己是「台北監督連線」的候選人，這一次，連自己是誰都講不清楚。

丁守中陣營再三強調，我們希望提升台北的政治品質，痛恨在政治上偷雞摸狗、左右逢源，卻又一事無成的政客。所以，選前，不管阻力有多大，丁守中都要把雞跟兔子分開。徹底改變雞兔同籠、魚目混珠的政治亂象。保障真正優秀、誠懇的藍軍市議員候選人。哪些候選人要支持你，丁守中陣營絕對尊重。但是，絕對不要藍皮白骨、藍皮綠骨。

但是，柯文哲市長，這不是本周的重點，柯一正導演也不是重點。雖然他炮轟丁守中「離譜」，但是，他只是小門神，小小的文化門神，他說陳其邁「出淤泥而不染」，完全不對。第一、我們很好奇，柯導演所說的「淤泥」是什麼？是他的爸爸陳哲男、是他的黨民進黨、還是陳菊的高雄市政府？至於他有沒有染，那是因為你們早就沆瀣一氣，久居鮑肆而不聞其臭。

柯文哲市長，小野先生也不是我們的重點。因為實在太噁心了，他完全沒有回應關於文化總會的事情。不久之前，他們還用文化總會的名義幫你造勢不是嗎？他說他不沾染政治，台北人眼睛都瞎了嗎？柯文哲市長，你總是自命清高，說「垃圾不分藍綠」。但是，藍的垃圾、綠的垃圾為什麼都到你身邊去了？物以類聚，為什麼？

丁守中陣營批評、也討厭這種「政治亂倫」、「藍綠集體轟趴」，錯了嗎？

柯文哲市長，您這幾天的網路聲量，跟以前比，弱爆了，造勢活動也弱爆了。小野先生說他一哭，網路聲量就衝上第一，這像一個文化人嗎？

他都已經當你的總幹事了，還說他不沾染政治！

柯文哲市長、不要掩飾骯髒的政客。您應該和小野先生一起說清楚，去年丁守中陣營已經強烈質疑，為什麼台北燈會的4050萬預算，強硬規定，得標廠商必須把1000萬分配給沒有得標的「紙風車劇團」？第一點、這是您指使的嗎？第二點、「紙風車劇團」為什麼有這種特權？

沒有錯，本周丁守中陣營真正關心的重點：紙風車劇團。以及還在後面的幾個人。丁守中陣營決心打破這些「假文人、真政客」的壟斷、包庇。解放台北文化、媒體、娛樂產業的黑暗。丁守中陣營說到做到。

柯文哲市長，你操作五大弊案。結果，尾大不掉，個個都是烏龍事件。可是，在你身邊的骯髒齷齪，你都看不見嗎？

柯文哲市長，你知道「紙風車劇團」李永豐和小野先生之間的關係嗎？你知道這幾年，從中央黨政、台北、台中、高雄...，這個兒童劇團包山包海，叫的出名字的標案幾乎都是他的。這幾年，文化產業幾乎都快餓死了，但是，「紙風車劇團」不會，他不是紙做的，他是銀風車、金風車、鑽石風車，這個劇團肥死了。所謂319個鄉鎮回饋表演，洗門風剛剛好而已。

柯文哲市長，你是真的不懂？還是相互利用？你難道沒有發現，「小野一出現，柯粉全不見」？你用小野，和吳音寧的邏輯一模一樣，他們都非常綠、非常民進黨、非常蔡英文。用他們，用閩南話講「放屁安狗心」，難怪，好多綠營的朋友說，私底下，你都會說「我們是同一國的」。「柯文哲之心路人皆知。」

一個兒童劇團幾乎統包了民進黨執政的文化活動。我們想請紙風車劇團自己先公布一下，到底包了多少案子，到底拿了多少錢，憑什麼？

如果有任何的文化人想要聲援「小野幫」，不要偷偷摸摸的「幫高調」，站出來。但是，丁守中陣營要強調，丁守中關心這件事，因為丁守中長時間關心文化創意產業。這個關心，沒有藍綠。

有一些「文化門神」，白天講幹話，晚上跑酒趴，專搞文化政治。看不出什麼文化。

柯文哲市長，您智商很高，不用再叫丁守中陣營講出具體的例子了吧？丁守中陣營已經具體點名人事時地物的幾件事，我們只看到小野哭了、管碧玲哭了、王定宇哭了，到底發生什麼事？講清楚不就好了嗎？

柯文哲市長，丁守中只是忍無可忍，藉著這個機會幫台灣的文化圈子吐一口怨氣。小野不離開，柯粉走開開，裡面的道理你懂嗎？還是，小野就像吳音寧一樣，只是你和民進黨「愛的證明」？「白綠合作」的信物？這都是你自己的事了。

丁守中陣營想要了解的是：24K純金打造的「紙風車劇團」。這個兒童劇團，為什麼非常的「成人」。