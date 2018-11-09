特戰部隊山隘行軍留下神祕禮物…學生驚呼連連

胡羽震以C-130運輸機配合朵朵傘花的畫作，向同學們致意。（圖由軍聞社提供）

2018-11-09 16:20

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部特2營官兵目前正在進行山隘行軍訓練，有時晚上會宿營在當地學校，貼心的特戰官兵特地在教室留下神祕禮物，讓學生驚呼連連，直呼「超可愛的！」

陸軍航特部特2營山隘行軍部隊，目前已經進行十餘天的山隘行軍訓練，里程數已超過200餘公里，行經之處均有許多民眾為他們打氣加油。

根據《軍聞社》報導表示，特戰營有兩位官兵，在每次部隊要離開宿營的學校時，都會在離開前一晚悄悄置放「小禮物」在教室，讓孩童隔天到學校後獲得驚喜，拉近國軍官兵與學童的距離。

《軍聞社》指出，特2營胡羽震上士與侯孟承一兵，每次在部隊要離開學校前一晚，會特別在教室黑板上作畫及寫字，利用畫作及文字的力量，感謝小朋友願意借用教室給他們休息、整裝，也期許學童勤勉學習、奮發向上，在課業上獲得好成績，內容感人窩心。

胡羽震表示，會想用簡單可愛的畫作來鼓勵小朋友，原因是希望讓他們知道其實特戰部隊不是只有給人剛硬的感覺，而是可以與小朋友互動，他非常感謝學校支援相關硬體設施，因此希望藉由畫作來給學校一點回饋。

「特戰的特色就是有傘兵，因此希望可以透過傘兵的圖案使學童了解特戰兵的特性。」侯孟承說，自己原本的專長不是畫畫，但是特別喜歡學童天真的笑容，所以希望在離開學校前，給他們驚喜，讓他們知道其實有群人一直在默默守護這片土地，也鼓勵小朋友長大也加入國軍的行列，完成共同守護家園的夢想。