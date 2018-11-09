蘇清泉批民進黨無力解決空污 當選屏縣長先發防毒面具

2018-11-09 13:59

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天發表他的空污防制政策，他批評民進黨政府無力解決空污問題，難道要讓民眾戴防毒面具出門，若他當選縣長，先送縣民一個防毒面具試試。

蘇清泉說，PM2.5是肺腺癌及各種相關癌症的病因，肺癌是屏東縣癌症死亡排名之冠，主要污染源來自高雄的火力電廠、中鋼及中油等，必須要和高雄市聯手才能改善空污，多年來，民進黨無法也無力解決空污問題，那就換人做，他和韓國瑜聯手，一定能改善高屏空污。

蘇清泉認為，環保署在屏東縣只設3個空氣品質監測站，數量太少，無法真實反映實際污染程度，若當選縣長，一定增設測站，並落實高屏空污防制，要求中央增列空污防制醫療補助法案，以及增加屏東縣的空污回饋金。

蘇清泉還特別準備了N95口罩及防毒面具等道具，諷刺民進黨從未認真關心及面對空污問題，難道要讓民眾戴防毒面具出門，他若當選縣長，先送縣民防毒面具試試。

民進黨縣黨部主委許展維表示，整個台灣西部縣市都壟罩在境外移入的空氣污染源中，蘇清泉卻將空污當成政治籌碼批評，有失公允，究其原因，國民黨執政時期將重工業污染產業設在南部縣市，總公司設在台北，稅收上繳台北，污染留在南部，國民黨候選人蘇清泉應該先道歉再批評。

許展維說，許多污染源來自中國，蘇清泉卻只會將砲口對內，面對中國卻卑躬屈膝，不敢批抨，縣長潘孟安已提出多項對策改善揚塵及露天燃燒等，並建置大眾運輸工具、爭取中央經費補助對抗空汙。