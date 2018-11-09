台灣最強壯的候選人！健美警察選議員秀肌肉

嘉義縣警員陳晉豪展現出強健的身材。（陳晉豪提供）

2018-11-09 10:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局警員陳晉豪，因長期擔任基層工作，瞭解警界心聲，毅然投入嘉義縣議員第四選區選舉，要為基層軍公教發聲；而他投入健美、健身運動15年，鍛鍊出一身強壯體魄，平常拜票穿著衣物較難看出身材，最近友人攝影師為他拍攝展現身材的照片曝光，看到的人都驚呼「根本是台灣最強壯的候選人」、「是台灣版巨石強森！」

陳晉豪擔任警職26年，他笑說「26年都是一線三」，也因為長期在基層，瞭解警察工作辛苦，因此興起參選議員念頭，現在已請假投入選戰；他說，若當選目標是提議減少警界各種專案評比，讓基層文書、統計減量，而有更多時間投入維護治安工作。

陳晉豪15年前因為覺得自己不夠壯而投入健身運動，後來妻子在朴子市開設海力克斯運動健身中心，他自己則擔任無給職的嘉義縣健美委員會總幹事和嘉義縣健力委員會主任委員，許多年輕人來健身，更成為他的支持者，為他助選；對於體育推廣，陳晉豪則提議要讓民眾有更多的運動空間，如比照台北新生高架橋運動場，利用台82線高架路段下方設置更多運動場所等。

陳晉豪46歲，身高170公分，體重82公斤，練出一身強壯身材，從警時曾多次制伏歹徒，由於他頂著一個光頭，加上健壯身材而投入議員選舉，有人看到直說「是台版巨石強森（美國影視明星，曾表態有意投入美國總統大選）」；他笑說，自己無黨無派，支持者是20多年來在基層警察工作時服務的民眾，並訴求軍公教大團結，支持基層公務警察參選議員，為軍公教族群發聲。