竹東疑爆發大規模賄選 綠黨候選人發難

2018-11-08 16:30

［記者黃美珠／竹縣報導］針對新竹縣竹東鎮近日爆發大規模賄選疑案，綠黨所提名的新竹縣、市議員以及竹北市代候選人今天下午聯合召開記者會，在新竹縣議會前，高舉「不賄選就不會選？」標語，及大新竹地區現任被控涉貪或涉賄的議員頭像。他們呼籲選民睜大眼、拒絕賄選，從選舉過程就遏止歪風，讓政治有機會乾淨，不要讓選舉淪為金錢遊戲。

綠黨這次在新竹縣推出縣議員候選人余筱菁、竹北市代候選人陳冠宇，另在新竹市有市議員候選人劉崇顯、易俊廷及易俊宏，並與樹黨縣議員候選人許育綸結盟，彰顯他們作為地方政治第3勢力支持青年參政、想要帶給大新竹不一樣政治風貌的企圖心。

余筱菁說，很遺憾地近日在竹東鎮長選舉出現疑似大規模賄選事件，然而有人告訴她，這個布局早在1、2年前就開始，逢年過節就會有「大顆的蘋果」送到鄰長家，希望鄰長多多支持。

她說，綠黨的候選人都堅持乾淨選舉杜絕前述歪風，所以願意簽署選前承諾書，承諾不買票、不賄選、不包工程，希望選後一樣清白的為選民服務。

易俊宏說，他們要呼籲選民不要讓選舉淪為金錢遊戲，政治才有可能跳脫財團的控制，在社會M型化、貧富差異不均的今天，綠黨強調社會公平分配正義，希望選舉過程中就可以遏止這樣的歪風。

陳冠宇說，4年前竹北市代的第2選區就有2到3名候選人涉及賄選或貪污，上屆涉案者，本屆就改推家人出馬參選，這是什麼邏輯？賄選造成民主進程很嚴重的破壞，因為它透過了金錢去干擾了選民的價值判斷。

陳冠宇說，他參選到現在一直跟鄉親分享1個概念，就是1個人要花1、200萬去選舉，是有違理性和邏輯判斷的。「你們會拿10塊錢來換1塊錢嗎？」假如不會，「那為什麼有候選人會呢？」

只是賄選和暴力總是接踵而至，陳冠宇說，就是因為他不斷宣揚前述反賄選的概念爭取支持，結果就有某候選人獲悉後，不是以公開選舉帳目或在公開場合澄清的方式面對質疑，反而是找其他人來把他團團圍住、警告他不要再講了，「這是什麼樣的流氓選舉行為啊？」他公開強烈譴責企圖用這種暴力方式讓他閉嘴！

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