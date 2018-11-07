質疑徐耀昌競選團隊涉賄選 徐定禎陣營向檢方檢舉

2018-11-07 13:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎競選總部接獲爆料，指擔任國民黨籍縣長候選人徐耀昌南庄競選總部總幹事的南庄鄉農會總幹事陳乾安，利用農會舉辦的農事小組會議，穿著徐耀昌競選團隊背心，公開替徐耀昌拉票，會後每人發放白米2包、洗潔精2瓶，徐定禎團隊認為涉嫌賄選，今天上午提供資料，向苗栗地檢署檢舉。

徐定禎競選總部辦公室主任徐賢德在苗栗競選總部召開記者會；他表示，爆料民眾提供南庄鄉農會於11月5日上午10點30分到11點，在南庄鄉東河村部落文化健康站舉辦的農事小組會議照片及錄音。

徐賢德說，照片中，陳乾安在會議中穿著徐耀昌競選團隊的背心，另有鄉農會發放給與會人員的白米2包、洗潔精2瓶。而錄音內容中，陳乾安也當場說「我拜託大家，再給徐耀昌一次機會，這個老實人讓他再連任，我相信這4年他一定會比以前更盡心盡力來報答大家，來為大家服務」及「大家說好不好？」

徐賢德指出，陳乾安此舉等同為特定候選人公然拉票，已違反行政中立，且會議結束後，直接發放每人2包白米及2瓶洗潔精，價值超過500元，相信已經構成賄選要件。

徐賢德於記者會結束後，也到苗栗地檢署公開具名檢舉，並要求司法能立即處理，在選前給苗栗鄉親一個清楚的交代。

陳乾安暫不回應 徐耀昌競總稱抹黑

記者致電陳乾安；陳乾安表示，暫不回應，若接獲檢方傳訊，他會清楚向檢察官說明。

徐耀昌競選總部發言人李乙廷則表示，鄉農會是社團法人、非公部門，沒有行政中立的問題；另，這個場合是南庄鄉農會的小組會議，每年舉辦一次，會後發放紀念品，各鄉鎮市農會都有，價值視農會盈餘狀況不同，往例都在11月份辦理，與選舉何關？徐定禎陣營是抹黑、造謠，若有其他延伸言論，不排除提告。

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