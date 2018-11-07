嘉縣空品紅色警戒 嘉義縣長選將提空污治策

2018-11-07 12:56

〔記者王善嬿／竹崎報導〕嘉義縣今天中午空氣品質指標（AQI）167、PM2.5（細懸浮微粒）達55微克／每立方公尺，環保署發出紅色警示，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁提出鼓勵村里種樹、鼓勵民眾降低露天燃燒稻草等防制政策，無黨籍縣長候選人吳芳銘提出跨局處成立空污防制委員會、規劃空品清淨區等方式去改善。

翁章梁今天上午出席梅山鄉農會家政班成果發表會，他說，任農委會副主委時，中央曾就如燒稻草等問題進行討論，除找出污染源、降低污染排放量，他也提出要推動村里種植原生種樹種、輔導業者降低營建工程開挖面積及揚塵、宣導不露天燃燒稻草等政策改善，另由於嘉縣污染源多來自境外，將向中央爭取提高地方空污費分配比例等。

無黨參選、嘉縣副縣長吳芳銘表示，嘉義沒有天然屏障，受輻射冷卻效應、外縣市重工業影響下，受南北污染物質的夾擊，再加上中國境外移入污染物，導致空品不佳，未來將邀請民團和企業，共同成立空污防制委員會，制定「清新晴空計劃」，規劃空氣品質清浄區。

國民黨縣長候選人吳育仁陣營發新聞稿表示，拜票時民眾反映眼睛會癢、不適，就是空污引起的，提醒民眾少出門、多戴口罩，批評民進黨能源政策冒進，是以人民健康為賭注，不是負責任的做法。