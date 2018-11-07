柯爸媽被同框國民黨許明財文宣 柯媽表無奈

國民黨新竹市長候選人許明財最新的文宣「許明財向市民報告」的文宣中，放進柯爸柯媽的同框照片，讓柯媽臉都「綠」了，受訪根本不知情。（記者洪美秀攝）

2018-11-07 11:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人許明財最新的文宣「許明財向市民報告」的文宣中，放了一張「柯爸柯媽與許明財」的同框照片，讓柯媽何瑞英直說：「根本不知情，也沒說照片要放進宣傳文宣」中，她與柯爸是今年2月參加「竹中校友會」餐會時，遇到許明財，因為大家都是好朋友，才拍照的，但要放進競選文宣內，她事前毫不知情，也沒被告知。

對此，許明財競選總部表示，這張照片確實是在「竹中校友會」餐會拍的，文宣只說是竹中校友力挺，未提柯爸柯媽，也確實未跟柯爸柯媽說會把照片放進文宣，不過，接下來，總部會趕緊跟柯爸柯媽知會一聲的。

許明財競選總部所發的最新文宣已發給家家戶戶，很多市民都收到，看到，文宣內容及照片，很難不讓人有政治聯想，而柯媽的「高人氣」，已成為候選人爭相同框合照，但此次因柯文哲競選台北市長連任，在新竹市，柯媽柯爸幾乎很少參與市長候選人的相關活動。

不過，柯媽與柯爸今早獲邀參加新竹市政府「民富里文化據點」啟用儀式時，則熱情與現任市長林智堅同框合影，柯媽說，市長林智堅很認真，做事也受到肯定，「誰會當市長」，大家都很清楚，她說，柯文哲與市長林智堅也有情誼在，過去也多次合作，但選舉到了，她不能說要支持誰，強調大家都是朋友，都住新竹市。

柯媽也提到，她與柯爸跟很多人都合照過，但不知對方會如何用照片，雖然未被告知會被放進文宣中，但她也不會去跟許明財抗議，因為都已印製跟發出去了，只強調選舉到了，只希望大家多些「和諧」，她也感到無奈啊！

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